Crean un nuevo proyecto para afrontar el futuro de la construcción en Baleares

Impulsado por el Cercle de Economía de Baleares, ayer se presentó el proyecto Construlab 360. Se trata de un proyecto, que se denomina cluster, que consiste en que una serie de empresas e instituciones colaboran, a la vez que compiten entre ellas, en un determinado sector, como sería en este caso el de la construcción.

Esta forma de afrontar los retos empresariales vienen funcionando desde hace mucho tiempo en determinadas comunidades autónomas. Los empresarios de un determinado sector colaboran entre ellos, apoyándose siempre en la tecnología, para afrontar y mejorar la rentabilidad de un determinado proyecto.

En Baleares esta iniciativa no existía y un grupo de empresarios del sector de la construcción se ha unido para afrontar los retos de esta especialidad económica tan complicada.

José María Bauzá, director de Mac Insular, fue el encargado de presentar ayer este proyecto, que se basa en la innovación, industrialización, digitalización y sostenibilidad. El empresario detalló que en estos momentos la construcción afronta un periodo muy complejo, lo que obliga a unir ideas de todos los profesionales implicados en la industria, desde los constructores, diseñadores, promotores o suministradores de material, entre otros. En Baleares hacen falta construir muchas viviendas, porque la población ha crecido y se necesitan nuevas casas. Sin embargo, según se incidió en la presentación del cláster, hay una gran carencia de suelo, los costes de construcción son muy elevados y existe un gran problema de falta de mano de obra. A todo ello hay que sumar que los proyectos que deben realizarse deben ser sostenibles y eficaces, lo que provoca que la productividad del sector esté estancada.

Bauzá detalló que el objetivo principal de Construbal 360 es unir ideas entre todos los profesionales del negocio de la construcción, para crear proyectos que mejoren el sector y generen oportunidad de obtener beneficios. De momento, el proyecto cuenta con 12 socios, pero se confía en que se sumen más empresarios. Se pretende copiar el proyecto del País Vasco, donde los clásteres ya tienen un peso muy importante en el estructura económica de la comunidad autónoma.

El promotor del proyecto insistió en que se trata de unir a una serie de empresarios, que apuesten por la innovación y la aplicación de la tecnología, para crear una cadena de valor a favor del negocio de la construcción en Baleares. Con este proyecto se afronta de una manera más sólida los problemas que aparecen, ya que uno de los objetivos es, precisamente, resolver estas dificultades que sufre la construcción. También se favorecerá la financiación y se realizará un esfuerzo para reducir los costes de las obras, mejorar la productividad y, por lo tanto, conseguir un retorno económico. El director de Mac recordó que la construcción es el segundo sector económico más importante de Baleares, que da empleó a más de 78 mil personas, lo que la convierte en una actividad estratégica en las islas. Por ello, afirmó que la construcción ha de afrontar el futuro dando un salto cualitativo hacia la innovación, eficiencia y colaboración entre las diferentes empresas.

En la presentación se alertó de un problema muy grave que sufre la construcción, como es la carencia de personal capacitado para trabajar en las obras. Los jóvenes no quieren trabajar en la construcción y la edad media de las plantillas es de 45 años. A ello hay que añadir que la profesión de albañil no se caracteriza precisamente por la formación profesional. Por ello, los empresarios abogaron por la necesidad de conseguir un cambio en la imagen negativa que arrastra la construcción, demostrando que es un sector que tiene mucho futuro y que crea muchos puestos de trabajo.