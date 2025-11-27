Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, admite que han caducado 52 expedientes sancionadores en su departamento por no haberlos tramitado en un año desde su incoación. El popular justifica la inacción por "la infradotada transferencia" de competencias y la alta rotación de personal, entre otras razones, que llevan a que el ejercicio de la actividad turística ilegal salga gratis en Mallorca. Los socialistas critican que "todo son excusas" por parte de un conseller "desaparecido y que vende humo".

Rodríguez, que todavía no ha hecho balance sobre las campañas llevadas a cabo este 2025 contra la oferta turística ilegal —su departamento lo ha previsto para diciembre— ha reconocido este mes de noviembre que 52 expedientes han caducado, según la respuesta escrita al Grupo Socialista en el Consell que le interpeló sobre los procedimientos sancionadores bajo esa circunstancia al haber transcurrido un año para resolver y notificar sobre ellos. El conseller aduce que esta situación que lleva al traste el trabajo previo del servicio de inspección se debe a la "infradotada transferencia de competencias al Consell de Mallorca" por parte del Govern, "al nefasto proceso de estabilización" iniciado en la pasada legislatura y "a las contrataciones de nueve meses". También justifica que se hayan dejado caducar los expedientes por "la alta rotación de personal y por la necesidad de dar la formación especializada correspondiente a los nuevos instructores". Así las cosas, asegura que "los afectados por estos expedientes se volverán a inspeccionar" para comprobar si mantienen las condiciones para incoar una nueva acta.

"Multiplicar por cinco"

Esa cincuentena de expedientes caducados se quedaría corta, según fuentes de Ordenación Turística consultadas por este diario. "Se pueden multiplicar por cuatro o por cinco" y habría que sumar los muchos expedientes que se archivan aceptando "cualquier alegación". Tendría que haber muchos más instructores". Se explica que estos trabajadores arrastran una elevada carga de trabajo: "Es un trabajo mal pagado y se van. Tendrían que tener un buen complemento específico y no habría que darles tantos expedientes".

Desde Inspección Turística se achaca el cuello de botella en Turismo "al funcionamiento de la Administración y no a la anterior gestión socialista". "Ahora lo que se pretende es que los inspectores hagan el trabajo de los instructores para que haya menos actas", se avanza sobre los planes de Rodríguez para mejorar los tiempos de actuación. "Hay un año y medio de retraso ahora se están empezando a instruir los expedientes de mayo de 2024".

"Hay un año y medio de retraso, se están empezando a instruir los expedientes de mayo de 2024"

"Los socialistas de Mallorca estamos alucinando" con esta gestión en Turismo. "Nunca habíamos visto esta dejadez y venta de humo desde el principio de la legislatura", critican. Se considera que "no hay ningún interés en combatir el turismo ilegal" desde el Consell y se pone de ejemplo que ni siquiera se está recurriendo a la normativa "de esta legislatura que crea mecanismos para clausurar pisos turísticos ilegales y acudir a la Fiscalía". "Todo esto no se está haciendo", censuran desde el PSOE, pues como el propio Consell ha informado no se ha recurrido ante el Ministerio Fiscal en ningún caso de oferta turística ilegal porque Turismo prefiere “la colaboración a la confrontación” en lugar de aplicar la medida contra los infractores que acumulan multas y no cesan la actividad, introducida por el Govern Prohens en la ley Aloy.