Becas para detectar altas capacidades en niños y jóvenes: así puedes solicitarlas

La asociación ABSAC Mallorca ha abierto la nueva convocatoria de becas destinadas a facilitar la identificación de altas capacidades Intelectuales en niños y jóvenes de la isla, una iniciativa que busca garantizar que ningún menor quede sin evaluar por motivos económicos. La entidad subraya que el objetivo principal es asegurar la igualdad de oportunidades y evitar que muchos casos pasen desapercibidos. “Estas becas son un instrumento imprescindible para corregir desigualdades y evitar que los niños con altas capacidades queden invisibilizados”, señalan desde la entidad, insistiendo en que la detección temprana “es clave para evitar problemas emocionales y académicos en etapas como la adolescencia”.

Según se ha explicado en un comunicado, la concesión de las ayudas se realizará atendiendo a criterios económicos y sociales documentados y verificables, entre ellos los niveles de renta familiar ajustados al número de miembros del hogar y situaciones de especial vulnerabilidad como la discapacidad, las familias monoparentales o numerosas, la presencia de menores en protección o casos de dependencia. También se exige que el menor no haya sido previamente identificado como alumno de altas capacidades ni esté en proceso de evaluación por otra entidad. ABSAC Mallorca evaluará cada solicitud y adjudicará las ayudas según un sistema de baremación que permitirá ofrecer la identificación de manera totalmente gratuita o con una subvención parcial, según la situación de cada familia.

Las familias que deseen optar a estas becas deben enviar el formulario correspondiente, junto con toda la documentación requerida, por correo electrónico. Será imprescindible incluir en el asunto la frase literal “Ajudes Identificació ABSAC Mallorca curs 2025-26” y remitir la solicitud a las direcciones info@absacmallorca.com y coordinacion@absacmallorca.com. La entidad recalca que “todas las solicitudes deberán estar debidamente completadas para ser consideradas válidas”, por lo que recomienda revisar cuidadosamente cada documento antes del envío. El periodo de solicitud está abierto desde el 24 de noviembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026 y se dirige al alumnado escolarizado en centros públicos o concertados de Mallorca, desde infantil hasta bachillerato, FP o enseñanzas artísticas, que aún no haya sido identificado como alumno con Altas Capacidades Intelectuales.

Desde ABSAC Mallorca recuerdan que en la isla, así como en el resto del país, hay mucha "infradetección": Muchos niños con altas capacidades no son detectados a tiempo y pueden experimentar frustración, desmotivación o dificultades de adaptación escolar, especialmente al llegar a la adolescencia. Por ello, destacan que esta convocatoria supone un paso importante para que la evaluación profesional sea accesible a todas las familias, independientemente de sus recursos. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página web oficial de la entidad.