Balears pide al Gobierno que vete el alquiler de barcos particulares

El Parlament, con los votos favorables del PP y Vox y la oposición de la izquierda, reclamó ayer al Gobierno que retire la posibilidad de que las embarcaciones particulares, las de lista séptima, puedan destinarse al alquiler turístico. Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida ayer por el diputado popular Sebastià Mesquida en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament y que fue aprobada.

En concreto, la cámara autonómica reclamó al Gobierno que retire la resolución del 17 de julio de 2025 de la Dirección General de Marina Mercante que regula las condiciones que deben cumplir las embarcaciones de recreo de uso privado para pasar a tener un uso comercial. El texto defendido por el PP subraya que esta medida es necesaria para evitar las «consecuencias negativas» que esta normativa supone tanto para la seguridad como para la sostenibilidad del litoral de Balears. La iniciativa también instó al Ejecutivo central, esta vez con el apoyo unánime de los grupos, a continuar el proceso de diálogo con las administraciones y las entidades vinculadas a la gestión del litoral.