Más autonomía, servicios propios y un jardín para los residentes: así será el nuevo módulo D de la Llar d'Ancians de Palma

La reforma integral del Módulo D de la Llar d'Ancians de Palma avanza a buen ritmo. Las obras, iniciadas en septiembre y con un plazo de ejecución de 18 meses, permitirán renovar por completo este espacio y crear 52 nuevas plazas residenciales distribuidas entre las tres plantas del futuro edificio, situado en la calle General Riera. Con esta intervención, el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y el Consell de Mallorca refuerzan una de sus principales líneas de actuación en materia social: la atención a las personas mayores.

El IMAS adjudicó los trabajos a la empresa Cobra Infraestructuras Hidráulicas SA por un importe de 5 millones de euros, de los cuales la mitad están cofinanciados por la Unión Europea – NextGenerationEU a través del convenio con la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència en el marco del Componente 22, Inversión 1.

El proyecto, elaborado por el Servicio de Arquitectura del IMAS, contempla la rehabilitación interior completa del inmueble para adaptarlo a la normativa actual y ofrecer entornos sostenibles, accesibles y adecuados a las necesidades de las personas en situación de dependencia. En total, la actuación afecta a 2.090 metros cuadrados de superficie construida.

Un modelo centrado en la persona

La reforma del Módulo D no solo busca modernizar las instalaciones. Uno de los objetivos principales es implantar el nuevo modelo asistencial del IMAS, basado en la atención centrada en la persona. Por ello, la distribución y los elementos del futuro edificio se diseñan pensando en las necesidades de los residentes que empezarán a ocuparlo a partir de principios de 2027.

El edificio contará con planta baja y tres plantas superiores, con un total de 52 plazas residenciales: trece por planta, repartidas en nueve habitaciones individuales y dos dobles, priorizando la privacidad y el confort. Cada nivel será independiente y dispondrá de comedor, sala de estar y servicios propios para favorecer la autonomía de los usuarios.

El diseño exterior incorporará una terraza de uso exclusivo y una zona verde propia, con un jardín en la planta baja destinado únicamente a los residentes del Módulo D. Además, la reforma prevé instalar un ascensor para mejorar la accesibilidad y paneles fotovoltaicos que aumentarán la eficiencia energética. El consumo del edificio se reducirá también mediante un sistema de climatización y ventilación de alto rendimiento.

"Adaptado a las necesidades de hoy en día"

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado por el conseller de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez; la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García Gual; la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, y la directora insular de Atención Sociosanitaria, Rosa Llobera, visitó esta mañana las obras y destacó la importancia de esta intervención para adaptar la residencia "a nuestro modelo", orientado a ofrecer "más autonomía y más intimidad" a los usuarios.

Galmés subrayó que el nuevo edificio será "más sostenible y más eficiente", con espacios comunes que facilitarán la convivencia entre los residentes. Aunque se mostró satisfecho con el avance de las obras, reconoció que el Consell trabaja "contrarreloj" para cumplir con los plazos marcados por la Unión Europea, financiadora parcial del proyecto: "Cumpliremos para no perder ni un euro", afirmó.

Galmés y Sánchez, durante la visita. / CIM

El presidente insular recordó además que el Consell ha creado este año 100 nuevas plazas públicas de residencia y que el presupuesto de 2026 contempla una inversión de 100 millones de euros destinada a ampliar la red pública. Aprovechó también para criticar al anterior gobierno, asegurando que "nos encontramos una gran lista de espera de personas mayores" y que, por ello, el actual ejecutivo empezó a trabajar "desde el primer día para dar soluciones a esta problemática".

Por su parte, el conseller Guillermo Sánchez ha subrayado que "es una actuación estratégica dentro de la hoja de ruta de transformación del modelo residencial". "No se trata solo de reformar un edificio, sino de garantizar un entorno adecuado, seguro y que mejore la calidad de vida de las personas usuarias", ha dicho.

Sánchez, además, ha recordado que esta actuación se suma a otros proyectos impulsados por el Consell de Mallorca a través del IMAS, como la reforma de la octava planta de la residencia pública de La Bonanova, también en Palma, que creará 34 plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de atención. Esta última inversión supera los 4 millones de euros, también financiados al 50 % con fondos europeos.