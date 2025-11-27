La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero

Mallorca ha sufrido durante la semana un descenso de las temperaturas que ha ido acompañado de alertas por vientos y fenómenos costeros que han dejado fuertes granizadas, vientos de hasta 75 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar un aviso, pero esta vez por temperaturas bajo cero.

Alerta en Mallorca por las temperaturas mínimas

Durante la madrugada de este 28 de noviembre, desde las 00:00 horas, hasta las 07:00 horas, las temperaturas mínimas en el sur e interior de Mallorca serán de -1º, lo que provocarán la alerta amarilla en estas zonas. Debido a esto, no se descartan heladas débiles locales en la isla.

En las primeras horas del día, en la mitad este de Mallorca no se descartan precipitaciones ocasionales y dispersas, tendiendo a cielo poco nuboso a mediodía, en el resto de la isla, habrá predominio de cielo poco nuboso.

La previsión en Mallorca para este sábado

La previsión de la Aemet para este sábado 29 de noviembre informa de un aumento en las temperaturas, principalmente en las nocturnas. Los cielos serán poco nubosos con intervalos de nubes altas y el viento flojo a moderado del oeste y suroeste.