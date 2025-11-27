La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
La Agencia Estatal de Meteorología no descarta heladas débiles en la isla
Mallorca ha sufrido durante la semana un descenso de las temperaturas que ha ido acompañado de alertas por vientos y fenómenos costeros que han dejado fuertes granizadas, vientos de hasta 75 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros.
Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar un aviso, pero esta vez por temperaturas bajo cero.
Alerta en Mallorca por las temperaturas mínimas
Durante la madrugada de este 28 de noviembre, desde las 00:00 horas, hasta las 07:00 horas, las temperaturas mínimas en el sur e interior de Mallorca serán de -1º, lo que provocarán la alerta amarilla en estas zonas. Debido a esto, no se descartan heladas débiles locales en la isla.
En las primeras horas del día, en la mitad este de Mallorca no se descartan precipitaciones ocasionales y dispersas, tendiendo a cielo poco nuboso a mediodía, en el resto de la isla, habrá predominio de cielo poco nuboso.
La previsión en Mallorca para este sábado
La previsión de la Aemet para este sábado 29 de noviembre informa de un aumento en las temperaturas, principalmente en las nocturnas. Los cielos serán poco nubosos con intervalos de nubes altas y el viento flojo a moderado del oeste y suroeste.
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- La crisis habitacional dispara en Mallorca la figura del heredero okupa