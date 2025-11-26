UGT recuerda a las víctimas del accidente del Polvorí de Sant Ferran

UGT conmemoró ayer con una ofrenda floral los 130 años de la explosión del Polvorí de Sant Ferrran, el mayor accidente laboral de la historia de Balears, en el que murieron el 25 de noviembre de 1895 un centenar de trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres y niñas. Durante el homenaje en el cementerio de Palma, UGT recordó también a las 12 personas que murieron entre enero y septiembre de este año mientras trabajaban, se dirigían a su lugar de trabajo o volvían de él. El sindicato denunció que, a pesar de que continúa el descenso de accidentes laborales, Balears sigue siendo la comunidad autónoma con más siniestralidad en relación al número de personas afiliadas a la Seguridad Social.