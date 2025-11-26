Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son todos los Belenes que puedes visitar esta Navidad en Palma

La representación del Belén es una de las postales más típicas en estas fechas, y en Palma hay una ruta de más de 10 para todos los gustos

La inauguración del Belén de Cort, en imágenes.

La inauguración del Belén de Cort, en imágenes. / Guillem Bosch

Joana Aina Ferrer

Palma

Estas fechas navideñas son perfectas para hacer actividades junto a amigos y familiares. Además del encendido de luces, que reunió a unas 15.000 personas en Plaza España y alrededores, hay muchas más actividades organizadas para pasarselo en grande durante esta festividad tradicional.

Uno de los planes que no pueden faltar es el de ir a visitar los belenes de Navidad de la ciudad. Palma ofrece muchas opciones de la tradicional representación del nacimiento de Jesús. Versiones clásicas, algunas más modernas y originales, organizadas por toda la ciudad en iglesias, mercados, espacios culturales y centros comerciales.

Estos son todos los belenes que estarán expuestos esta navidad en Palma

Belén de Cort – Ayuntamiento de Palma

  • 22 de noviembre – 5 de enero
  • Lunes a viernes, 9:00–20:30 h. Sábados, domingos y festivos, 10:00–20:00 h.

Belén artesanal de la Hermandad Virgen del Rocío (Iglesia de Sant Antoniet)

  • 30 de noviembre – 6 de enero
  • Diario, 10:00–14:00 h y 17:00–20:00 h.

Belén de la Misericòrdia (Centre de Cultura La Misericòrdia)

  • 7 de diciembre – 5 de enero
  • Diario, 10:00–21:00 h.
  • 24 y 31 de diciembre: 10:00–14:00 h.
  • 25 y 26 de diciembre y 1 de enero: cerrado.

Belén del Consell de Mallorca (Palau del Consell)

  • 9 de diciembre – 6 de enero
  • Diario, 10:00–20:00 h.

Belén de la Iglesia de Sant Roc (Son Roca)

  • 13 de diciembre – 20 de enero
  • Visitable en horario de misas:
  • Domingos, 10:30–12:30 h.
  • Martes, 17:00–19:00 h.

Belén de la Iglesia Puríssima Concepció (La Vileta)

  • 8 de diciembre – 20 de enero
  • Diario, 18:30–20:30 h.
  • Domingos también, 8:30–10:30 h.

Belén del Mercat de Santa Catalina

  • 26 de noviembre – 6 de enero
  • Horario del propio mercado.

Belén de la Librería San Pablo

  • 21 de noviembre – 6 de enero
  • Diario, 10:00–19:30 h.

Belén del convento de Santa Clara

  • 25 de noviembre – 6 de enero
  • Lunes a viernes, 10:00–18:00 h.
  • Sábados, 10:00–12:00 h y 13:30–18:00 h.

Belén del Centro Comercial C&A (C/ Sant Jaume, 2)

  • 5 de diciembre – 20 de enero
  • 10:00–13:00 h y 16:00–21:00 h.

Belén del Centro de Historia Militar de Palma (C/ Sant Miquel, 69)

  • 10 de diciembre – 4 de enero
  • 10:30–13:30 h y 18:00–20:00 h.
  • Incluye cinco belenes tradicionales y más de 1.200 belenes del mundo.

Belén de la Parroquia de Santa Catalina Thomàs

  • 24 de diciembre – 20 de enero
  • Visitable en horario de misas.

Belén de la Fundació Barceló (C/ Sant Jaume, 4)

  • 2 de diciembre – 4 de enero
  • De lunes a sábado, 11:00–13:30 h y 17:00–20:00 h.
  • Domingos y festivos, cerrado.

Belén monumental de Sant Antoniet – BBVA (C/ Sant Miquel, 30)

  • 1 de diciembre – 7 de enero
  • 10:00–13:30 h y 17:00–20:30 h.
  • 24 y 31 de diciembre: 10:00–14:00 h.
  • 25 de diciembre y 1 de enero: cerrado.

Belén de El Corte Inglés (Av. Alexandre Rosselló, 6 / 12–16, 4ª planta)

  • 25 de noviembre – 6 de enero
  • Horario comercial, 9:30–21:30 h.

Noticias relacionadas y más

Belén de la Iglesia de Sant Antoni Abad (Son Ferriol)

  • 8 de diciembre – 20 de enero
  • Horario de misas:
  • Sábados, 19:30 h.
  • Domingos y festivos, 10:00 h y 19:30 h.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
  2. El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
  3. Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
  4. El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
  5. Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
  6. La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
  7. La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
  8. Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido

Estos son todos los Belenes que puedes visitar esta Navidad en Palma

Estos son todos los Belenes que puedes visitar esta Navidad en Palma

Intensa granizada esta madrugada en el noreste de Mallorca

Intensa granizada esta madrugada en el noreste de Mallorca

El PP propone que los condenados por acoso a menores no puedan ser docentes tras la polémica del caso de Miquel Roldán

El PSIB exige la comparecencia de Estarellas por la derogación de la Ley de Memoria Democrática e impulsa un frente común para salvar la norma

El PSIB exige la comparecencia de Estarellas por la derogación de la Ley de Memoria Democrática e impulsa un frente común para salvar la norma

La Aemet amplía la alerta en Mallorca por el fuerte viento

La Aemet amplía la alerta en Mallorca por el fuerte viento

Air Europa ofrece descuentos del 20% en toda su red de destinos por el Black Friday

Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"

Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca: "El Gobierno debe controlar la inmigración irregular que llega a nuestra isla"

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca: "El Gobierno debe controlar la inmigración irregular que llega a nuestra isla"
Tracking Pixel Contents