Estos son todos los Belenes que puedes visitar esta Navidad en Palma
La representación del Belén es una de las postales más típicas en estas fechas, y en Palma hay una ruta de más de 10 para todos los gustos
Palma
Estas fechas navideñas son perfectas para hacer actividades junto a amigos y familiares. Además del encendido de luces, que reunió a unas 15.000 personas en Plaza España y alrededores, hay muchas más actividades organizadas para pasarselo en grande durante esta festividad tradicional.
Uno de los planes que no pueden faltar es el de ir a visitar los belenes de Navidad de la ciudad. Palma ofrece muchas opciones de la tradicional representación del nacimiento de Jesús. Versiones clásicas, algunas más modernas y originales, organizadas por toda la ciudad en iglesias, mercados, espacios culturales y centros comerciales.
Estos son todos los belenes que estarán expuestos esta navidad en Palma
Belén de Cort – Ayuntamiento de Palma
- 22 de noviembre – 5 de enero
- Lunes a viernes, 9:00–20:30 h. Sábados, domingos y festivos, 10:00–20:00 h.
Belén artesanal de la Hermandad Virgen del Rocío (Iglesia de Sant Antoniet)
- 30 de noviembre – 6 de enero
- Diario, 10:00–14:00 h y 17:00–20:00 h.
Belén de la Misericòrdia (Centre de Cultura La Misericòrdia)
- 7 de diciembre – 5 de enero
- Diario, 10:00–21:00 h.
- 24 y 31 de diciembre: 10:00–14:00 h.
- 25 y 26 de diciembre y 1 de enero: cerrado.
Belén del Consell de Mallorca (Palau del Consell)
- 9 de diciembre – 6 de enero
- Diario, 10:00–20:00 h.
Belén de la Iglesia de Sant Roc (Son Roca)
- 13 de diciembre – 20 de enero
- Visitable en horario de misas:
- Domingos, 10:30–12:30 h.
- Martes, 17:00–19:00 h.
Belén de la Iglesia Puríssima Concepció (La Vileta)
- 8 de diciembre – 20 de enero
- Diario, 18:30–20:30 h.
- Domingos también, 8:30–10:30 h.
Belén del Mercat de Santa Catalina
- 26 de noviembre – 6 de enero
- Horario del propio mercado.
Belén de la Librería San Pablo
- 21 de noviembre – 6 de enero
- Diario, 10:00–19:30 h.
Belén del convento de Santa Clara
- 25 de noviembre – 6 de enero
- Lunes a viernes, 10:00–18:00 h.
- Sábados, 10:00–12:00 h y 13:30–18:00 h.
Belén del Centro Comercial C&A (C/ Sant Jaume, 2)
- 5 de diciembre – 20 de enero
- 10:00–13:00 h y 16:00–21:00 h.
Belén del Centro de Historia Militar de Palma (C/ Sant Miquel, 69)
- 10 de diciembre – 4 de enero
- 10:30–13:30 h y 18:00–20:00 h.
- Incluye cinco belenes tradicionales y más de 1.200 belenes del mundo.
Belén de la Parroquia de Santa Catalina Thomàs
- 24 de diciembre – 20 de enero
- Visitable en horario de misas.
Belén de la Fundació Barceló (C/ Sant Jaume, 4)
- 2 de diciembre – 4 de enero
- De lunes a sábado, 11:00–13:30 h y 17:00–20:00 h.
- Domingos y festivos, cerrado.
Belén monumental de Sant Antoniet – BBVA (C/ Sant Miquel, 30)
- 1 de diciembre – 7 de enero
- 10:00–13:30 h y 17:00–20:30 h.
- 24 y 31 de diciembre: 10:00–14:00 h.
- 25 de diciembre y 1 de enero: cerrado.
Belén de El Corte Inglés (Av. Alexandre Rosselló, 6 / 12–16, 4ª planta)
- 25 de noviembre – 6 de enero
- Horario comercial, 9:30–21:30 h.
Belén de la Iglesia de Sant Antoni Abad (Son Ferriol)
- 8 de diciembre – 20 de enero
- Horario de misas:
- Sábados, 19:30 h.
- Domingos y festivos, 10:00 h y 19:30 h.
