Estos son todos los Belenes que puedes visitar esta Navidad en Palma

Estas fechas navideñas son perfectas para hacer actividades junto a amigos y familiares. Además del encendido de luces, que reunió a unas 15.000 personas en Plaza España y alrededores, hay muchas más actividades organizadas para pasarselo en grande durante esta festividad tradicional.

Uno de los planes que no pueden faltar es el de ir a visitar los belenes de Navidad de la ciudad. Palma ofrece muchas opciones de la tradicional representación del nacimiento de Jesús. Versiones clásicas, algunas más modernas y originales, organizadas por toda la ciudad en iglesias, mercados, espacios culturales y centros comerciales.

Estos son todos los belenes que estarán expuestos esta navidad en Palma

Belén de Cort – Ayuntamiento de Palma

22 de noviembre – 5 de enero

Lunes a viernes, 9:00–20:30 h. Sábados, domingos y festivos, 10:00–20:00 h.

Belén artesanal de la Hermandad Virgen del Rocío (Iglesia de Sant Antoniet)

30 de noviembre – 6 de enero

Diario, 10:00–14:00 h y 17:00–20:00 h.

Belén de la Misericòrdia (Centre de Cultura La Misericòrdia)

7 de diciembre – 5 de enero

Diario, 10:00–21:00 h.

24 y 31 de diciembre: 10:00–14:00 h.

25 y 26 de diciembre y 1 de enero: cerrado.

Belén del Consell de Mallorca (Palau del Consell)

9 de diciembre – 6 de enero

Diario, 10:00–20:00 h.

Belén de la Iglesia de Sant Roc (Son Roca)

13 de diciembre – 20 de enero

Visitable en horario de misas:

Domingos, 10:30–12:30 h.

Martes, 17:00–19:00 h.

Belén de la Iglesia Puríssima Concepció (La Vileta)

8 de diciembre – 20 de enero

Diario, 18:30–20:30 h.

Domingos también, 8:30–10:30 h.

Belén del Mercat de Santa Catalina

26 de noviembre – 6 de enero

Horario del propio mercado.

Belén de la Librería San Pablo

21 de noviembre – 6 de enero

Diario, 10:00–19:30 h.

Belén del convento de Santa Clara

25 de noviembre – 6 de enero

Lunes a viernes, 10:00–18:00 h.

Sábados, 10:00–12:00 h y 13:30–18:00 h.

Belén del Centro Comercial C&A (C/ Sant Jaume, 2)

5 de diciembre – 20 de enero

10:00–13:00 h y 16:00–21:00 h.

Belén del Centro de Historia Militar de Palma (C/ Sant Miquel, 69)

10 de diciembre – 4 de enero

10:30–13:30 h y 18:00–20:00 h.

Incluye cinco belenes tradicionales y más de 1.200 belenes del mundo.

Belén de la Parroquia de Santa Catalina Thomàs

24 de diciembre – 20 de enero

Visitable en horario de misas.

Belén de la Fundació Barceló (C/ Sant Jaume, 4)

2 de diciembre – 4 de enero

De lunes a sábado, 11:00–13:30 h y 17:00–20:00 h.

Domingos y festivos, cerrado.

Belén monumental de Sant Antoniet – BBVA (C/ Sant Miquel, 30)

1 de diciembre – 7 de enero

10:00–13:30 h y 17:00–20:30 h.

24 y 31 de diciembre: 10:00–14:00 h.

25 de diciembre y 1 de enero: cerrado.

Belén de El Corte Inglés (Av. Alexandre Rosselló, 6 / 12–16, 4ª planta)

25 de noviembre – 6 de enero

Horario comercial, 9:30–21:30 h.

Belén de la Iglesia de Sant Antoni Abad (Son Ferriol)