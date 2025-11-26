Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, el de Palma, Jaime Martínez, y el de Calvià, Juan Antonio Amengual, son los tres primeros ediles de Baleares que tienen el sueldo más elevado, puesto que ganan 68.293,11, 65.725,64 y 62.128,03 euros anuales, respectivamente, todos ellos con dedicación exclusiva.

Así se desprende de los últimos listados publicados con las retribuciones de cargos electos y retribuciones medias de empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas del Ministerio de la Función Pública con datos de 2024, que detallan que a la cola se encuentran los de Costitx (1.600 euros), Alaró (7.720 euros) y Valldemossa (8.220 euros), todos ellos de Mallorca y sin dedicación exclusiva.

El sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), que aporta datos de 6.858 de las 8.131 alcaldías de España, ya que el resto no los ha facilitado, refleja que, en el conjunto del país, 2.265 alcaldes no tienen asignada ninguna retribución mientras 1.513 cobran más que el salario medio anual de los españoles, que se situó en 33.700 euros según los datos recién publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En el caso de Baleares, el ISPA ha hecho públicos los datos de 51 de los 67 municipios del archipiélago, en los que los alcaldes cobran de media 42.834,02 euros, de los que un total de 38 se dedican en exclusiva al desempeño de su cargo.

Mejores sueldos por islas

Por islas, los tres con los alcaldes cuyo sueldo es más elevado son, en el caso de Mallorca, el de Palma (65.725,64 euros), el de Calvià (62.128,03 euros) y el de Felanitx (58.494,54 euros).

En el caso de Ibiza, encabeza el listado el primer edil de la capital de la isla, que lidera el ranking en el conjunto de Baleares, seguido de Sant Antoni de Portmany (60.180,06 euros) y Sant Josep de sa Talaia (59.000 euros).

Por lo que respecta a Menorca, el municipio con el alcalde mejor pagado es Sant Lluís (50.593,23 euros), seguido de Es Migjorn Gran (46.464,02 euros) y de Mahón (42.444,59 euros).

El presidente ibicenco, el mejor pagado

En cuanto a los consells insulares, sus presidentes tienen una dedicación exclusiva, con el de Ibiza, Vicente Marí, con mayor sueldo (76.579,00 euros), seguido del de Mallorca, Llorenç Galmés (75.703,27 euros), y del de Menorca, Adolfo Vilafranca (63.278,04 euros).

En cuanto al Consell de Formentera, el ISPA ha hecho constar en su estudio que el gobierno insular no ha facilitado datos del salario anual de su presidente.