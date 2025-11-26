RetoTech 2025: Baleares se une a la revolución tecnológica educativa con la entrega de kits de robótica

Un total de 24 centros educativos de Baleares han sido elegidos para participar en la XI edición del programa RetoTech de Fundación Endesa, una iniciativa que busca promover el emprendimiento tecnológico y las carreras STEM entre los jóvenes. Los kits de robótica, entregados en un acto celebrado este lunes en Palma, ayudarán a los alumnos a desarrollar proyectos tecnológicos para enfrentar retos reales de su entorno.

Los 24 colegios de las Islas Baleares seleccionados en la XI edición de RetoTech, el programa educativo de Fundación Endesa, recibieron este lunes sus kits de robótica en un acto simbólico celebrado en el Centro Concertado Balmes de Palma. El evento contó con la presencia del conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, y el director de Endesa en Baleares, Martí Ribas, quienes destacaron la importancia de la iniciativa para el futuro tecnológico de los estudiantes baleares.

En total, el programa incluye la participación de 286 centros educativos de Madrid, Aragón, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Baleares, Canarias y Lisboa. Se estima que este año participarán cerca de 900 alumnos en Baleares, en un programa que desafía a los estudiantes a desarrollar proyectos tecnológicos centrados en la robótica para resolver problemas de su entorno.

RetoTech, que celebra este año su undécima edición, tiene como objetivo impulsar las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los jóvenes. La iniciativa promueve la creación de soluciones innovadoras que puedan tener un impacto positivo en el entorno social y escolar de los alumnos.

Durante el acto de entrega de los kits, Martí Ribas subrayó el compromiso de Fundación Endesa de hacer que “la tecnología deje de ser solo un concepto y se convierta en una experiencia que impulse el talento y la creatividad de los jóvenes”. Además, señaló que el objetivo es que los estudiantes no solo comprendan la innovación, sino que aprendan a aplicarla para crear soluciones reales que mejoren su entorno y contribuyan a un futuro más sostenible.

Por su parte, Antoni Vera, conseller d’Educació, destacó que este tipo de proyectos son fundamentales para preparar a los estudiantes de las Islas Baleares ante los retos del siglo XXI. "Con RetoTech, no solo incorporamos la tecnología en las aulas, sino que fomentamos la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas reales. Queremos que nuestros jóvenes sean protagonistas de un futuro innovador y sostenible", afirmó Vera.

En esta edición, los 24 centros seleccionados en Baleares incluyen 8 de Educación Primaria y 16 de Educación Secundaria, que se beneficiarán de formación especializada en robótica y programación. Los profesores recibirán cursos tanto presenciales como online, centrados en estos dos bloques del programa, con posibilidad de obtener créditos formativos.

Además, Fundación Endesa premiará a los mejores proyectos con un total de 24 premios en los festivales autonómicosque se celebrarán al finalizar el curso escolar 2025-2026. Entre estos premios se incluyen los Premios Fundación Endesa a nivel nacional, que incluyen licencias para el acceso a itinerarios digitales, y los Premios Profesor en el ámbito autonómico, que premian con una impresora 3D y formación especializada en su diseño y uso.

Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech ha contado con la participación de más de 1.400 centros educativos, 60.000 alumnos y 5.000 profesores. En esta nueva edición, el programa llegará a más de 1.700 centros educativos y 70.000 estudiantes en toda España y Portugal. Este éxito ha consolidado a RetoTech como una de las iniciativas educativas más relevantes en el ámbito de la tecnología y la innovación.