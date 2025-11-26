Los Premis PIMEM 2025 reúnen al tejido empresarial mallorquín en el Teatre Xesc Forteza

Los Premis PIMEM 2025 volvieron a llenar el Teatre Xesc Forteza con numerosos pequeños y medianos empresarios, además de autoridades como la presidenta del Govern, Marga Prohens. Durante la gala se entregaron los galardones a Can Garanya (Comerç), Cuines Germans Santandreu (Indústria), Ecomón (Innovació), Palma Picture (Serveis), Meedfeel (Empresa Turística), Mercat de Pere Garau (Associació Empresarial) y Grup Ambtu (RSC).

Tras la entrega, el presidente de PIMEM, Jordi Mora, reclamó a las administraciones una nueva ley de contratación pública. Aseguró que “es de justicia que las pymes puedan acceder en plenas garantías a los concursos públicos”, y denunció que “ahora todo está pensado para las grandes compañías”. Mora defendió que una normativa renovada permitiría “promocionar la empresa local y sus productos y servicios”.

También exigió avances reales en simplificación administrativa y recordó que las pymes “tienen estructuras limitadas en tiempo y personas”. En materia de plazos de pago, criticó la falta de un régimen sancionador y apuntó a incumplimientos reiterados: “La obligación de pago son a 30 días y si estamos en los 60 es porque las grandes corporaciones presionan para que no se toque nada y la administración no hace nada”. Añadió: “En PIMEM hablamos de vergüenza y dejadez y por eso pedimos un régimen sancionador”.

Mora valoró la buena evolución del PIB balear, la ocupación y las campañas turísticas, pero advirtió que “determinadas cifras macro no se corresponden con la situación real de las pymes mallorquinas”. Alertó de cierres empresariales: “Se están cerrando comercios y habrá restaurantes que no abrirán el año que viene”.

Entre los retos, señaló la digitalización y la innovación como factores clave para la competitividad, y reclamó más suelo industrial “que no significa la creación de más polígonos”. En el plano social, volvió a referirse a la falta de vivienda y pidió una lectura empresarial del problema: “Si no conseguimos que nuestros trabajadores tengan un sitio donde vivir no habrá ni buen sueldo, ni buenas condiciones que valgan para retener la mano de obra”.

El presidente instó asimismo a avanzar hacia un modelo más sostenible y pidió decisiones firmes: “No siempre fáciles, pero a medida que pasa el tiempo, más imprescindibles”.

A nivel estatal criticó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la falta de diálogo con las patronales sobre la reforma laboral y la reducción de jornada: “Prescindir de la opinión de las pymes es sinónimo de fracaso a medio y largo plazo. A corto, es un populismo fácil de vender”. También recordó “el coste del despido laboral, que sigue siendo de los más elevados de Europa”, la falta de herramientas contra el absentismo y la presión fiscal. Señaló como error inicial “subir las cuotas de los autónomos para finalmente rectificar y volver al sentido común”.

En clave europea lamentó la desaparición de los fondos comunitarios a partir de 2026, señalando que gran parte del presupuesto irá destinado a armamento, “una noticia nada buena para economías como la nuestra”.

Mora cerró pidiendo impulsar el producto local, avanzar en la diversificación económica y fomentar la formación y el emprendimiento para “seguir creando más y mejores pymes”.