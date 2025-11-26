Intensa granizada esta madrugada en el noreste de Mallorca

Intensa granizada en el nordeste de Mallorca. Esta madrugada, municipios como Alcúdia, Cala Rajada y Muro han quedado cubiertos en pocos minutos por un fino manto blanco.

Rápidamente, las imágenes de la granizada han inundado las redes sociales. Algunos vecinos han mostrado cómo han quedado sus jardines tras la tormenta, mientras que otros mostraban el tamaño de las piedras de granizo. También han sido muchos los vídeos que circulan mostrando las calles de Alcúdia teñidas totalmente de blanco

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había advertido ayer de la posibilidad de precipitaciones intensas acompañadas de granizo en esta zona. Una situación que se podría repetir a lo largo de este miércoles. De hecho, la Aemet mantiene el nordeste de la isla en alerta amarilla por fuertes lluvias, que podrían ir acompañadas de tormenta y granizo, y dejar acumulados de más de 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Temporal marítimo: olas que pueden superar los 10 metros

Además, preocupa el temporal marítimo que afecta desde primeras horas de este miércoles a toda la costa mallorquina. Precisamente, la situación más complicada se espera también en el nordeste de Mallorca, donde las olas podrían superar los 10 metros, gracias al fuerte viento del norte.

Desde el servicio de Emergencias 112 de Baleares piden a los ciudadanos extremar las precauciones. Recuerdan que no se debe acceder a los puntos del litoral afectados or el fuerte oleaje ni a los lugares donde las olas rompan con fuerza. Aconsejan evitar paseos marítimos,e spigones o acantilados ya que la fuerza del agua puede arrastrarnos. También piden evitar practivar cualquier tipo de deporte náutico y , si se tiene una emgarcación, asegurar su amarre.

En cualquier caso, si alguien cae al agua hay que llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto donde cayó la víctima para indicarlo a los servcios de salvamente.

Lluvias y tormentas en el resto de la isla

En el resto de la isla, los cielos se mantendrán nubososos con chubascos dipersos durante toda la jornada.

Las temperturas experimentarán un fuerte descenso, sobre todo las nocturnas que se quedarán entre los 5 y los 3 grados.

El viento soplará moderado del norte y noreste, con intervalos de fuete y rachas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, sobre todo en las zonas expuestas de la isla.