Hombres en la manifestación por el 25N en Palma: “Es momento de defender los derechos de las mujeres”

Más de 700 personas se concentraron ayer en Plaza España en la manifestación organizada por el Moviment Feminista de Mallorca con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La marcha, marcada por un ambiente reivindicativo, reunió a mujeres, jóvenes, familias y también a un número significativo de hombres, que quisieron mostrar su apoyo a la causa y denunciar la persistencia de la violencia machista.

Entre ellos, varios participantes quisieron explicar los motivos que les llevarona unirse a la convocatoria.

"Nosotros lo que queremos es que, de una vez por todas, las mujeres tengan todos los derechos que tenemos nosotros y que hemos tenido… Esto es lo que queremos," expresaba Rafel Bujosa, quien insistió en la importancia de que los hombres se involucren activamente en la lucha feminista.

Para Antonio Ramos, la jornada tuvo un valor profundo: "Para mí, estar hoy aquí en la manifestación del 25N significa el respeto hacia las mujeres y la lucha contra sus derechos." Ramos aseguró que la violencia machista “no es un problema ajeno a los hombres”, sino un compromiso social que todos deben asumir.

Alejandro Miquel señaló que el contexto actual hace todavía más urgente la movilización: "Ahora es más importante que nunca porque el fascismo nos está atacando por todas partes. El mayor enemigo no es prácticamente el feminismo, por lo tanto, es el momento." Miquel recalcó la necesidad de defender el movimiento feminista ante quienes intentan desacreditarlo.

También participó Tomás Rincón, quien ha subrayado la importancia de visibilizar una realidad que asegura muchos aún niegan: "Es visibilizar una cosa que sigue estando tapada y que siempre ha estado tapada. Hay mucha gente que niega y no se puede negar más… no se puede negar la evidencia. Salimos todos a la calle o nos quedamos igual; por eso hay que salir, y no cada año, sino todos los días."

La marcha del 25N en Palma volvió a evidenciar que la lucha feminista necesita de un apoyo transversal. Las voces masculinas que hoy se han pronunciado han coincidido en que la igualdad y la erradicación de la violencia machista solo serán posibles con la implicación conjunta de toda la sociedad.