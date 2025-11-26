Consumo alerta de las prácticas engañosas más habituales este Black Friday

Este viernes, 28 de noviembre, llega el Black Friday, una jornada marcada por grandes descuentos que inundan medios y redes sociales. La mayoría de estas ofertas se concentran en plataformas en línea, lo que convierte esta fecha en un momento especialmente sensible para los consumidores.

Durante el Black Friday, algunas empresas pueden recurrir a técnicas poco transparentes, como subir los precios antes para simular descuentos, añadir costes ocultos al final del proceso de compra, utilizar relojes de cuenta atrás irreales o mensajes falsos de escasez para presionar al consumidor, o mostrar comparaciones engañosas con precios que nunca se aplicaron.

Prácticas engañosas más habituales

Ante el aumento de prácticas engañosas y fraudes digitales, la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo hace un llamamiento a la prudencia y recuerda que la mejor defensa es la información.

Comprar con seguridad es posible si se toman unas precauciones básicas. Antes de confirmar una compra, es fundamental verificar la identidad del vendedor, comprobando los datos de contacto y su reputación. Si no encuentra información fiable, desconfíe. También se recomienda utilizar medios de pago seguros, como tarjetas de crédito o sistemas que permitan devoluciones, evitando transferencias directas.

Otro aspecto clave es asegurarse de que la página web es segura: debe tener conexión cifrada (https) y sellos de confianza. Sobre todo, desconfíe de ofertas demasiado buenas para ser ciertas, porque probablemente no lo sean. Revise siempre el precio original y los costes adicionales, como el IVA y los gastos de envío, y guarde una copia de la transacción y la factura. Recuerde que dispone de 14 días para desistir de la compra sin penalización.

Las garantías no cambian

Consumo recuerda que las rebajas no afectan a los derechos del consumidor: los productos nuevos tienen tres años de garantía y los digitales, dos años. Conserve siempre el tique y consulte la política de cambios del establecimiento.

Además de seguir estas recomendaciones, Consumo anima a reflexionar sobre el impacto ambiental y social de nuestras compras. Optar por productos elaborados con criterios de sostenibilidad, materiales reciclables y embalajes responsables contribuye a reducir la huella ecológica.