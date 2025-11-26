El Consell de Mallorca promueve un turismo sostenible y responsable en el foro Spain Talks de París

El Consell de Mallorca ha participado esta semana en el foro Spain Talks: Caring for the Future, que se ha celebrado en París, en la sede de la OCDE, Château de la Muette, organizado por Turespaña y centrado en promover un modelo turístico más sostenible y responsable.

El director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Marco Táboas, ha intervenido en una mesa redonda en la que ha destacado la estrategia turística de Mallorca, basada en la digitalización, la eficiencia en la gestión y el impulso de políticas que promuevan un modelo respetuoso y alineado con la convivencia entre visitantes y residentes.