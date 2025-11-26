El Consell de Mallorca promueve un turismo sostenible y responsable en el foro Spain Talks de París
El director insular de Turismo Marco Táboas participa en el un evento de Turespaña
El Consell de Mallorca ha participado esta semana en el foro Spain Talks: Caring for the Future, que se ha celebrado en París, en la sede de la OCDE, Château de la Muette, organizado por Turespaña y centrado en promover un modelo turístico más sostenible y responsable.
El director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Marco Táboas, ha intervenido en una mesa redonda en la que ha destacado la estrategia turística de Mallorca, basada en la digitalización, la eficiencia en la gestión y el impulso de políticas que promuevan un modelo respetuoso y alineado con la convivencia entre visitantes y residentes.
