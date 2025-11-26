El centro de salud del Coll d'en Rabassa gana dos nuevas consultas y renueva la climatización

El centro de salud del Coll d'en Rabassa, en Palma, ha culminado una reforma para renovar su sistema de climatización y habilitar dos nuevas consultas. La actuación, ejecutada en los últimos seis meses, ha supuesto una inversión cercana a los 250.000 euros, financiada por el Ministerio de Sanidad dentro del plan de inversiones sanitarias Illes en Transformació.

La renovación del sistema de climatización ha incluido la sustitución total del circuito: maquinaria principal, compresores, unidades exteriores, conductos de aire y sistemas eléctricos. Con ello, según aseguran desde el Govern, el centro contará con instalaciones más modernas y eficientes, una temperatura más estable y un mayor confort tanto para pacientes como para profesionales. La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este lunes el centro para conocer el resultado de los trabajos, que beneficiarán a los 21.237 usuarios adscritos a la zona básica de salud.

También se han construido dos nuevas consultas en la zona de entrada del centro. El espacio se ha obtenido aprovechando una zona en desuso y parte del área de espera del vestíbulo de admisión. Estas consultas se dotarán próximamente de mobiliario y permitirán mejorar la atención sanitaria.

El centro de salud del Coll d’en Rabassa fue uno de los primeros en acreditarse como centro docente en Mallorca, en 1987. Actualmente cuenta con once residentes de medicina familiar y comunitaria y cuatro de enfermería familiar y comunitaria. La zona básica incluye también la unidad básica de salud de Es Molinar, mientras que las urgencias se atienden en el SUAP Escola Graduada.