ASIMA celebra un encuentro para impulsar el crecimiento empresarial en Mallorca

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) ha celebrado esta mañana la cuarta edición de ASIMA INNOVA Meetings Empresariales en el Espacio Sociocultural del polígono Son Castelló, bajo el título “Competitividad Empresarial: estrategias para un crecimiento rentable y estable”.

El presidente de ASIMA, Francisco Martorell Esteban, destacó que este tipo de encuentros “nace para impulsar el intercambio de ideas, experiencias y soluciones reales entre empresas. Nuestro objetivo siempre ha sido claro: generar un entorno que permita a las empresas crecer, consolidarse y mirar al futuro con seguridad”. Martorell subrayó además que “vivimos en un entorno económico cada vez más exigente, donde la innovación, la eficiencia, la capacidad de adaptación y la cooperación entre empresas marcan la diferencia entre avanzar o quedarse estancado. Desde ASIMA, llevamos décadas trabajando precisamente para fortalecer esa competitividad”.

La jornada contó con la ponencia de Pablo Boguña, responsable del departamento de Análisis Patrimonial de CaixaBank, centrada en “Estructuras fiscales eficientes, ventajas y riesgos en la actualidad”. Boguña resaltó que “en Baleares uno de los retos importantes es el tema de los pactos sucesorios y la afectación que ha tenido respecto a las grandes empresas familiares, facilitando la sucesión de una manera mucho más ordenada y sencilla que en otras partes de España”.

Posteriormente se celebraron dos mesas redondas. La primera, dedicada al compromiso con el talento, contó con la participación de Pau Crespí, CEO de NexBiolinea en representación de HOTECMA; Ana Ortolá, abogada de Quota Laboral; y Guillermo García, director general de Bongroup. La segunda mesa, centrada en la prevención y mantenimiento de infraestructuras: una inversión y no un gasto, incluyó a Belén Soto, regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales del Ajuntament de Palma; Juan Gabriel Pujol, director general de VOPSA; y Natalia Maroto, CEO de ITCM Solutions.

El periodista y escritor Toni Travería ofreció, a continuación, una ponencia sobre la importancia de la comunicación empresarial y claves para que sea efectiva.

La jornada concluyó con la intervención de Alfons Gómez, director general de Industria y Polígonos Industriales, quien valoró positivamente estas iniciativas porque “ponen de manifiesto los problemas que hay en los polígonos Son Castelló y Can Valero”. Gómez destacó la relevancia del compromiso de las empresas con el talento, así como la inversión en infraestructuras, “la importancia de que no es un gasto, sino invertir para mantener”, y la necesidad de que las empresas comuniquen de manera efectiva con sus trabajadores. Subrayó, además, que el protagonismo de los polígonos radica en que cuentan con ASIMA como interlocutor con las Administraciones.