Aprueban una iniciativa de Més contra el alquiler turístico

Turistas.

Turistas. / Guillem Bosch

EP

Madrid

La comisión de Política Territorial del Congreso aprobó ayer una iniciativa de Més per Mallorca --integrado en Sumar-- para instar al Gobierno a limitar las plazas de alquiler turístico en Balears y aumentar el cuerpo de inspectores para detectar la oferta de alquiler turístico en situación irregular. La proposición no de ley, una iniciativa no vinculante, contó con el respaldo del PSOE y el resto de socios del Gobierno, mientras que PP y Vox la rechazaron. El texto que finalmente fue aprobado habla de limitar las plazas de alquiler turístico en Balears para «frenar la saturación turística» que afecta al archipiélago. También propone al Gobierno la posibilidad de erradicar toda la oferta ilegal de alquiler vacacional en Balears, aumentando el cuerpo de inspectores para detectar estas situaciones irregulares en el archipiélago.

Por otra parte, PP y Vox rechazaron una iniciativa del PSOE en la Comisión Mixta sobre insularidad, en la que instaba al Gobierno a seguir aplicando el Reglamento de alquileres de corta duración para facilitar por parte de las administraciones competentes la ordenación. Los socialistas invitaban al Ejecutivo a progresar en la aplicación del Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, que promueve la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquileres de alojamientos turísticos y de corta duración.

