Mallorca queda fuera de la lista de Pueblos Mágicos de España 2026

La Red de Pueblos Mágicos de España -creada por el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales- ha presentado la lista de los nuevos pueblos que se incorporan a su red en 2026.

Se trata de 22 nuevos municipios que se unen al listado, entre los cuales solo se encuentra un pueblo de las Islas Baleares, y no, no es de Mallorca: hablamos de Ferreries, situado en el centro de Menorca.

Según la institución, el pueblo menorquín "combina artesanía, naturaleza y tradición insular. Sus talleres de calzado, mercados locales y senderos hacia calas vírgenes la convierten en ejemplo de equilibrio mediterráneo".

Ferreries, representante de Baleares

Con este nuevo listado, Ferreries se convierte en el único municipio balear en formar parte de la red de Pueblos Mágicos de España. Situado entre colinas, es un pueblo de unos 5.000 habitantes que destaca por la importante presencia de la industria del calzado, que exportan por todo el mundo.

Situando en el centro de la isla, el municipio cuenta con algunas playas costeras muy reconocidas, como Cala Galdana y Cala Mitjana, que reúnen un flujo importante de turistas durante la temporada de verano.

Una decisión que ha sorprendido a los locales

La decisión de incorporar Ferreries a la lista de Pueblos Mágicos de España ha causado cierta sorpresa entre los locales, ya que se trata de uno de los pocos núcleos locales menorquines que en verano se libran de la gran masa de turismo. Precisamente esta peculiaridad es la que ha permitido a Ferreries mantener su esencia y tradición, ganándose así el mérito de formar parte de la lista de Pueblos Mágicos de España.

Red Pueblos Mágicos de España

La Red de Pueblos Mágicos de España fue creada en 2016 con el objetivo de "ayudar a los municipios a poner en valor sus recursos locales".

Los responsables del Instituto se encargan de analizar los territorios que presentan candidaturas basándonos en diez áreas de trabajo, que incluyen: Calidad de Vida, Urbanismo, Patrimonio, Fiestas y Tradiciones, Gastronomía y Productos Locales, Paisajes, Naturaleza y otros intangibles que hacen que esos pueblos sean únicos.

Una vez realizado ese primer estudio, es cuando pueden calificar a un municipio como Pueblo Mágico Seleccionado, contactando con las autoridades locales para informarlas de su primer análisis, explicando el programa y comprobando si tienen interés en participar en el mismo.

El Instituto advierte que ser Pueblo Mágico "no es un título, es una responsabilidad". Falta por ver como afronta Ferreries este nuevo cometido.