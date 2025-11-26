Air Europa ofrece descuentos del 20% en toda su red de destinos por el Black Friday

Air Europa ofrece descuentos del 20% en toda su red de destinos para los billete adquiridos entre este miércoles 26 de noviembre y el próximo 1 de diciembre por el Black Friday.

Las ofertas serán aplicables a vuelos que tengan lugar hasta el 11 de junio del próximo año. Los días 26 y 27 de noviembre estarán disponibles de manera exclusiva para la venta en la página web de Air Europa, el centro de atención al cliente y en las oficinas de ventas; y se abrirán a todos los canales entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre.

La compañía señala que esta oferta permite a los usuarios planificar sus próximos desplazamientos con descuentos en las rutas que la compañía opera en España, Europa, América, África y Oriente Medio.

Alianza con OK Mobility

Por otra parte, Air Europa y OK Mobility han firmado un acuerdo estratégico por el que los tres millones de miembros del programa de fidelización Air Europa Suma podrán acceder a los servicios de movilidad de la compañía de alquiler de vehículos, además de obtener millas 'Suma' por cada reserva.

La alianza se formalizó durante la visita del nuevo consejero delegado de Air Europa, Richard Clark, a la sede central de OK Mobility en Palma, donde fue recibido por el presidente ejecutivo y fundador de la empresa, Othman Ktiri.

Richard Clark, consejero delegado de Air Europa, y Othman Ktiri, presidente ejecutivo y fundador de OK Mobility / Air Europa

Ambos directivos destacaron que el acuerdo amplía las opciones de movilidad para los viajeros y mejora la experiencia en destino.

OK Mobility, presente en más de 70 establecimientos de 17 países, ofrecerá a los clientes de la aerolínea balear alternativas de alquiler en su gama de vehículos.

Ktiri subrayó que el objetivo de esta iniciativa es acompañar al viajero durante todo su recorrido, mientras que Clark señaló que esta alianza permitirá ofrecer un servicio "más completo y personalizado".

Este acuerdo supone, además, una nueva palanca de crecimiento y refuerza su posicionamiento internacional, han coincidido los dos entidades de origen mallorquín.