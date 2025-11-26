Mallorca ha amanecido este miércoles 26 de noviembre con una fuerte granizada, sobre todo en Artà y Capdepera, y terminará la jornada con una alerta naranja activa desde las 18:00 horas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el norte de la isla por fenómenos costeros por olas de hasta 10 metros de altura y por vientos de hasta 75 kilómetros por hora.

FOTOS | La espectular granizada en Capdepera, en imágenes / Biel Capó

La Aemet amplía la alerta en Mallorca por el fuerte viento

La presencia del fuerte viento se mantendrá hasta el jueves 27 de noviembre, obligando a la Agencia Estatal de Meteorología a ampliar la alerta naranja en el norte de Mallorca hasta las 11:00 horas. Además, durante la madrugada, también esta zona de la isla se encontrará en aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

Las temperaturas nocturnas continuarán descendiendo, sin descartar alguna helada local débil ni algunas precipitaciones ocasionales en el este de la isla, tendiendo hacia el mediodía a predominar el cielo poco nuboso.

Un viernes sin alerta en Mallorca

Para este viernes 28 de noviembre, la previsión de la Aemet espera cielos nubosos sin descartar alguna precipitación ocasional y dispersa en la mitad este, tendiendo a predominar el cielo poco nuboso a mediodía; en el resto de Mallorca, se prevé predominio de cielo poco nuboso.

Las temperaturas nocturnas no cambiarán y las diurnas ascenderán ligeramente. El viento será flojo a moderado del norte y noroeste.