Vueling lanza descuentos de hasta el 30 % desde Baleares por el Black Friday: fechas, rutas y condiciones

Vueling se suma este año al Black Friday con una campaña que permitirá a los residentes en Baleares planificar sus escapadas a precios más bajos. La compañía ha activado una oferta de hasta el 30% de descuento en rutas seleccionadas desde los aeropuertos de Mallorca, Menorca e Ibiza, una oportunidad ideal para organizar viajes a destinos europeos durante los próximos meses.

Descuentos disponibles hasta el 30 de noviembre

La promoción estará disponible hasta el domingo 30 de noviembre, tanto en la web oficial de Vueling como en los canales habituales de la aerolínea.

Las reservas realizadas durante este periodo podrán utilizarse para volar entre el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, lo que permite aprovechar la oferta para escapadas de invierno, Semana Santa, puentes o las vacaciones de verano.

Black Week a bordo: rebajas de hasta el 70% en productos

Además de los descuentos en vuelos, Vueling activa también su Black Week a bordo, con hasta el 70% de descuento en perfumes, complementos y productos de belleza disponibles durante los vuelos. Esta promoción estará vigente hasta el 30 de noviembre o fin de existencias, una opción perfecta para darse un capricho o adelantar algunos regalos navideños sin salir del avión.

Cómo acceder a las ofertas

Todas las promociones pueden consultarse y reservarse a través de vueling.com y de los canales habituales de venta de la aerolínea.

Desde Baleares, Vueling conecta con numerosos destinos nacionales y europeos, por lo que la campaña de Black Friday se presenta como una buena ocasión para organizar viajes culturales, escapadas urbanas o nuevas aventuras en 2026.