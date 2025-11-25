La vacunación escolar contra la gripe se dispara en Baleares y multiplica por diez la cobertura del año pasado

La campaña de vacunación infantil contra la gripe impulsada este otoño en todos los centros educativos de Baleares ha logrado proteger a 11.889 niños, lo que supone una cobertura del 43,4 % entre el alumnado de segundo ciclo de educación infantil. La cifra multiplica por diez los datos del pilotaje del año pasado, cuando solo se inmunizó a 1.217 escolares.

Así lo anunciaron este lunes la consellera de Salud, Manuela García, y el conseller de Educación, Antoni Vera, durante una visita al CEIP Aina Moll i Marquès, uno de los 341 centros que han participado este año. "Hemos revertido una tendencia a la baja”, la consellera.

García destacó que el Govern está “muy contento” ante un incremento que calificó de “muy relevante”, especialmente “teniendo en cuenta las cifras tan bajas de las que partíamos”. La consellera subrayó que la vacunación escolar “ha pasado de 1.200 a 12.000 niños en un año”, y agradeció la implicación de los centros educativos, con una participación del 96,6 %.

La consellera defendió que estos datos evidencian que “el mensaje ha llegado a las familias” respecto a la importancia de vacunarse contra una enfermedad “muy frecuente en la infancia” y que provoca “la mayoría de hospitalizaciones” en este grupo de edad, así como la segunda tasa más alta de ingresos en UCI después de las personas mayores.

García también atribuyó el aumento a una mejora de la concienciación tras un contexto “post-pandémico muy malo, lleno de desinformación y pseudovacunas”, que había generado reticencias en parte de la población.

Menorca encabeza la vacunación hasta un 53,5 %

Aunque la media balear se sitúa en el 43,4 %, el comportamiento por islas es dispar. Menorca vuelve a destacar con una tasa del 53,5 %, y concentra 8 de los 10 centros con mayor cobertura, todos en Maó. Algunos colegios de la isla han alcanzado incluso el 80 %. En Formentera, la vacunación llega al 49,1 %, mientras que Mallorca (42,5 %) e Ibiza (42,7 %) registran cifras similares.Más de la mitad de los centros participantes (53 %) superan el 40 % de inmunización, y 103 escuelas han rebasado el 50 %.

El Govern prevé que las cifras aumenten en las próximas semanas, ya que los equipos de enfermería realizarán una segunda ronda en aquellos centros con menor cobertura, con el objetivo de continuar hasta antes de las vacaciones de Navidad.

García remarcó que la vacunación en los colegios “ha llegado para quedarse” por su capacidad de conciliar, educar a los menores y “convertir el acto de vacunarse en un día festivo”.

La campaña ha movilizado trece equipos de Atención Primaria, cada uno compuesto por dos enfermeras, un TCAE, personal administrativo y un conductor, que han recorrido todos los centros de las islas.

Educación: “Una medida positiva para las familias y para reducir ausencias escolares”

El conseller Antoni Vera agradeció el esfuerzo de las direcciones de los centros y defendió que acercar la vacunación a las escuelas supone una medida “muy positiva”, ya que “conciliamos la vida familiar y laboral” y contribuimos a “reducir hospitalizaciones y ausencias escolares”.

Vera insistió en que el proceso “redunda en el bienestar de toda la comunidad educativa”.Preguntada por el motivo por el que más de la mitad de las familias aún no ha optado por la vacuna, García explicó que las cifras son provisionales y que muchos niños se vacunan directamente en los centros de salud. Aun así, reconoció que persisten “reticencias” derivadas de la pandemia y que la mejora pasa por “reforzar la comunicación y la coordinación”, especialmente en el proceso de consentimientos.