A Contracorriente
La UIB recibe el Premio Nacional a la Patente con mayor repercusión
El galardón fue otorgado al doctor Fèlix Grases por su familia de complementos para prevenir y tratar los cálculos renales mediante el control del pH urinario
La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha sido reconocida con el Premio Nacional a la Patente con Mayor Repercusión durante la cuarta edición de los Premios Nacionales IPFEST 2025, celebrados en el espacio Central Studios de Binissalem.
El galardón fue otorgado al doctor Fèlix Grases por su familia de patentes que ha dado lugar a los productos LIT-CONTROL, una serie de complementos alimenticios y un medidor de pH urinario diseñados para prevenir y tratar los cálculos renales mediante el control del pH urinario.
Por su parte, Lorena Vela, directora de la OTRI de la Universidad, también fue galardonada con el Premio Nacional Rookie, que reconoce la trayectoria profesional en el ámbito de la transferencia, en este caso como directora del departamento.
Este año, los Premios IPFEST Balears han reunido a más de 150 personas, que han participado por primera vez en los Premios Nacionales a la Transferencia del Conocimiento, promovidos por las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de todo el panorama nacional.
La OTRI de la UIB ha sido la encargada de entregar los premios regionales. Los ganadores han sido los siguientes: el Premio a la Patente con Mayor Repercusión ha recaído en el Dr. Fèlix Grases por su familia de patentes LIT-CONTROL; el Premio Divulgación, que reconoce la excelencia en la difusión de la transferencia del conocimiento, ha sido para Adrián García por su canal de divulgación El físico barbudo; el Premio conCIENCIA, que distingue las iniciativas de transferencia con mayor impacto social, ha sido para ADEC, un proyecto de didáctica de las ciencias experimentales en primaria; el Premio Scale Up, que reconoce iniciativas que han prosperado de manera eficiente, ha sido otorgado a Meteoclim; el Premio Impulso, que distingue la iniciativa más integradora, ha sido para la doctora Marta Monjo; el Premio Startup Universitaria ha sido para DatOp Clever Optimization; y, finalmente, el Premio Da Vinci, que reconoce la iniciativa más integradora entre las ciencias, las humanidades y las artes ha sido concedido al doctor Manuel Calvo.
