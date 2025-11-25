El STEI acude a la vía administrativa para acabar con el "recorte encubierto" en las pagas extra de sanitarios, docentes y otros funcionarios

El sindicato STEI Intersindical ha lanzado una nueva ofensiva legal al presentar un "recurso por la vía administrativa" ante la Administración autonómica para reclamar el "cobro íntegro de las dos pagas extraordinarias" para el personal del Servicio de Salud, los Servicios Generales y el personal docente no universitario de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). La acción busca recuperar las cantidades que, a su juicio, se han dejado de abonar durante los "últimos cuatro años" por la exclusión "indebida" de ciertos complementos salariales.

La base de la demanda sindical reside en el artículo 22.4 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que establece que "las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24".

El STEI, en nota de prensa, argumenta que la exclusión actual es ilegal, ya que solo el "complemento de productividad" y los pagos por "servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo" (que se corresponde con las gratificaciones) deberían quedar fuera de este cómputo. El sindicato señala haber revisado las nóminas y especifica que, en el caso del personal de Sanidad, "han dejado de percibir los siguientes complementos retributivos: el complemento de carrera profesional, el específico singular por trabajo a turnos para el personal de la atención hospitalaria y el específico especial por servicios en Formentera". Además, se reclama el complemento "de productividad fija, que no tiene nada que ver con el complemento del mismo nombre de la Ley 3/2007".

En cuanto a los docentes, detallan que "no han percibido ni el complemento específico de comunidad autónoma ni tampoco el complemento de carrera profesional", y el personal de Servicios Generales tampoco cobra su carrera profesional ni el complemento de productividad compensada, que el STEI aclara que "a pesar del nombre es una cuantía fija".

Un agravio de miles de euros

El perjuicio económico es considerable, ya que el importe que se deja de cobrar en cada paga extra puede alcanzar el "importe máximo" de 2.188 euros en Sanidad, con un "importe mínimo" de 748 euros. Para el personal docente, las cantidades oscilan entre 804 y 1.292 euros por paga extra, y en Servicios Generales, el rango es de 423 euros a 1.728 euros. La reclamación con efectos retroactivos se fundamenta en que "el plazo de prescripción de las deudas de la Administración es de cuatro años", tal como fija la Ley General Presupuestaria.

Cabe destacar que la reclamación sobre la inclusión de complementos en las pagas extras se presenta en un contexto judicial a nivel estatal en el que el Tribunal Supremo ha emitido sentencias favorables a la inclusión de complementos fijos y periódicos (como turnicidad o nocturnidad) en las pagas extraordinarias de los empleados públicos, fortaleciendo la posición legal del sindicato. La nota de prensa concluye con una advertencia clara: "Si la Administración no da la razón al sindicato por la vía administrativa, optará por la vía judicial, en la defensa colectiva de los derechos e intereses de los sectores perjudicados".