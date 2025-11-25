Prohens convierte la sesión de control al Govern en un duelo en clave electoral: "No tienen candidatos"

El pleno del Parlament de este martes ha arrancado con un clima denso, casi eléctrico, en el que Marga Prohens ha entrado en escena con la convicción de quien siente que el tablero empieza a moverse. Apenas una semana después de amagar con un posible adelanto electoral en Baleares, la presidenta del Govern adopta sin disimulo el tono de campaña y edifica un relato de fortaleza institucional pese a gobernar, como recuerda ella misma, "en solitario y en minoría por voluntad propia". La sesión se ha convertido en un cara a cara triangular con los portavoces de PSOE y Més, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, a quienes interpela como si fueran ya antagonistas en un ciclo electoral incipiente.

Prohens abre fuego por el flanco ecosoberanista, donde detecta una oportunidad política. Recupera la secuencia de la asamblea en la que Més debatió abandonar el grupo parlamentario de Sumar: "Su partido le dice que no". Y añade la segunda vuelta: "Luego acuerdan la disolución en Sumar y las juventudes vuelven a decir que no". La presidenta traza una línea narrativa de descomposición interna que culmina con la aparición de Som Mallorca, presentada como una escisión que confirma la crisis.

Contra Més

La líder del Govern ironiza sobre el discurso crítico de Més con el turismo: "Van contra el sector, pero los altos cargos del partido, cuando dejan la política, lo primero que hacen es buscar trabajo en el sector turístico". Además, cita las renuncias de Jaume Alzamora y Neus Truyol como síntomas de una supuesta debilidad del partido.

El ataque sube de tono con la cuestión migratoria. "Nos llaman racistas, pero sus alcaldes nos dicen que no van a ceder espacios para los menores migrantes no acompañados", afirma Prohens. Y remata con una interpelación directa a Apesteguia para que aclare si aún mantiene la confianza de su partido.

Apesteguia ha devuelto el golpe con sutileza al recordar que Pedro Sánchez tampoco aprueba presupuestos, mientras reclama a Prohens que no aspire a parecerse "a los peores, sino a los mejores". Enumera las iniciativas que el Govern no puede sacar adelante —ecotasa, canon de saneamiento, impuesto a los rent a car— y lanza una advertencia en clave de poder: "Quien igual tiembla es usted, porque Vox, su socio potencial, mira con deseo la silla del conseller de Educación". El portavoz de Més cierra su intervención con una radiografía del momento político: "Quien no tiembla con unas elecciones somos nosotros, porque nos aseguraremos de que ni ustedes ni Vox se sienten en las sillas de conseller".

La ofensiva contra el PSOE

La última intervención de Prohens se dirige al PSIB y su intensidad crece un escalón. Arranca recordando la condena contra el fiscal general del Estado y denuncia la "reacción furibunda del Gobierno y del PSOE contra jueces y fiscales", que define como "propia de una extrema izquierda reaccionaria y peligrosa".

La presidenta apunta al corazón de la crisis socialista. "Quienes tiemblan esta legislatura son ustedes", afirma, y menciona los informes de la UCO sobre los negocios de Ábalos y Cerdán en Son Sant Joan y la compra de mascarillas durante la pandemia. Para ello recupera la célebre frase de Pasqual Maragall "ustedes tienen un problema y se llama 2%", en referencia a las supuestas comisiones que cobraban los exdirigentes socialistas.

Frente al caos que dibuja en Madrid, Prohens reivindica que Baleares mantiene estabilidad: "Seguimos gestionando y ejecutando proyectos". Y vuelve a presionar por un adelanto electoral en España: "¿Convocarán elecciones o seguirán poniendo en jaque los pilares del Estado de derecho?".

A partir de ahí, la presidenta descarga una serie de golpes dirigidos a la estructura del PSIB: "Tienen una secretaria general a distancia [Francina Armengol] que miente en el Senado. No hacen autocrítica. No tienen candidato al Govern ni al Consell. Y usted, señor Negueruela, ni siquiera puede garantizar que será candidato en Palma. El partido está ahogado por casos de corrupción y no tiene proyecto".

Negueruela responde

El portavoz del PSOE contraataca y acusa a Prohens de construir "un relato sin base". Reitera que el Govern carece de estabilidad y que no ha logrado aprobar leyes clave como el decreto de proyectos estratégicos o el nuevo techo de gasto. Le pide que no frivolice con adelantos electorales y subraya los problemas de sanidad y vivienda.

Negueruela se detiene en la estructura interna del Ejecutivo: "Tiene ya cesados a más del 60% de los altos cargos en dos años. Todo el mundo se quiere escapar". Y añade otra cifra destinada a resonar: el Govern no ejecuta 600 millones del presupuesto. "No es capaz de sostener ni un gobierno monocolor", concluye.