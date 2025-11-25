PP y Vox aceleran los trámites para crear una nueva universidad privada en Mallorca

PP y Vox aceleran los trámites para la creación de la Universidad de Mallorca (UMAC), de carácter privado e impulsada por Adema. Los populares y los de Abascal han votado a favor de que este proyecto se admita a trámite por la vía de urgencia para "atender cuanto antes las crecientes necesidades formativas de los estudiantes de Baleares". Una votación donde el PSOE, que la semana pasada fue muy crítico con las universidades privadas y el proyecto educativo de la CEU San Pablo, en esta ocasión ha decidido abstenerse. Por su parte, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado en contra.

Los 'populares' respaldan el apoyo de este y otros nuevos proyectos universitarios en el archipiélago "con el objetivo de ampliar la oferta de formación superior", complementando la pública con la privada. Así lo ha explicado la portavoz del PP en Educación, Anabel Curtó.

"En la mayor parte de países de nuestro entorno conviven universidades públicas y privadas que, lejos de competir de manera negativa, contribuyen juntas a la mejora del sistema. Baleares no puede quedar al margen de esta realidad, y por eso es tan importante dotar a la iniciativa privada de un marco jurídico claro, estable y exigente", señala Curtó.

En el caso de Vox, los de Abascal también han votado a favor al considerar que, "dentro del mundo educativo, la competencia entre instituciones públicas y privadas es sana", según ha expresado el diputado Sergio Rodríguez.

El PSOE se abstiene

El PSIB-PSOE, que había sido muy crítico con la llegada de universidades privadas a Baleares, más concretamente con el proyecto educativo de la CEU San Pablo, en este caso ha decidido abstenerse y no bloquear la admisión a trámite de esta propuesta. La diputada Mercedes Garrido defiende que el proyecto de Adema no es comparable con el de la CEU San Pablo.

"Son proyectos diferentes, con recorridos diferentes y con implicaciones políticas y educativas muy diferentes. En el caso de esta universidad ha habido diálogo con la comunidad universitaria balear. Se ha hecho sin imposiciones y sin operaciones urbanísticas dudosas, con una oferta de titulaciones que no está determinada por cuestiones ideológicas y que no entra en competencia directa con la oferta universitaria pública", afirma Garrido.

En el último momento

El debate sobre la creación de la Universidad de Mallorca, cuyo proyecto de ley se registró hace apenas una semana, se ha metido en el orden del día en el último momento, justo antes de iniciarse el pleno. El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha pedido al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, si podía introducir el debate sobre esta cuestión. Un cambio en el orden del día donde el PSOE ha votado a favor.

Por su parte, los diputados de Més per Mallorca y Més per Menorca han votado en contra. En el caso del portavoz de Més per Menorca, se ha mostrado muy crítico ante "la legislación a la carta" que se está llevando a cabo con este asunto.

"Es un proyecto de ley que se registró el miércoles pasado cuando la mesa estaba reunida y ha seguido un procedimiento preferente, estableciendo una discriminación con los otros temas que se llevan a este Parlament. Todos los ciudadanos se tienen que ajustar a unos plazos y a unos procedimientos y aquí estamos haciendo una legislación a la carta tramitando de una forma exprés una ley para un particular determinado. Me parece que va en contra de los principios del funcionamiento parlamentario y pediría que esta ley se tramite como todas las otras", argumenta Castells.