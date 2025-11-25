Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pequeño comercio de Mallorca carga contra el Black Friday porque frena las ventas y genera una "competencia desleal"

Los escaparates lucen con la campaña de descuentos del Black Friday

Los escaparates lucen con la campaña de descuentos del Black Friday / Guillem Bosch

EFE

Palma

La patronal del pequeño y mediano comercio Pimeco ha considerado este martes que el Black Friday supone un "notable freno" para este sector y es una "competencia deseal".

Según ha explicado la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, la campaña ha provocado que durante todo el mes de noviembre las ventas del pequeño comercio se hayan frenado porque la gente espera esos descuentos "tan agresivos que anuncian las grandes plataformas".

Domingo ha remarcado que muchos comercios locales no pueden competir con esta presión y ha asegurado que se trata de rebajas del 50 o 60 % que, en realidad, muchas veces ni siquiera son reales. "El pequeño comercio no puede asumir descuentos así sin poner en riesgo su continuidad", ha declarado.

La patronal recuerda que diversos estudios de la OCU han constatado que muchos grandes establecimientos y plataformas digitales incrementan los precios semanas antes del Black Friday para después presentar “falsas rebajas”. También alertan de que a menudo se vende 'stock' de temporadas antiguas como si fueran ofertas especiales.

En este sentido, Domingo ha subrayado que el pequeño comercio es "transparente", si tiene descuentos es porque puede asumirlos y siempre los indica claramente. Pero el comercio local no puede aplicar rebajas del 50 % cuando apenas empieza la venta de producto de invierno, ha comentado.

Pimeco defiende que la campaña de Navidad es la más relevante del invierno para el comercio de proximidad y considera que el Black Friday "distorsiona su sentido".

“No podemos permitir que estas campañas tan agresivas desvirtúen la campaña buena, que es la de Navidad”, ha manifestado Domingo, que confía en que la temporada navideña sea positiva si se refuerza el consumo local.

Desde la patronal recuerdan que continuarán impulsando iniciativas para fomentar las compras de proximidad.

Finalmente, Domingo ha señalado que cuando se compra en el comercio de proximidad, el dinero gastado "se queda en la ciudad: es economía circular, que es lo que garantiza el futuro bienestar de la ciudadanía de Mallorca”.

