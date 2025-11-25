Este es el municipio de Baleares donde más ha bajado el precio de la vivienda
Mientras el precio medio de la vivienda de segunda mano sigue marcando máximos en Baleares, un municipio mallorquín registra la mayor bajada de precios de todo el archipiélago. El precio medio del metro cuadrado en Lloseta se sitúa en 2.292 euros, un 12 % menos que hace un año, según los datos del portal inmobiliario idealista para octubre de 2025.
Baleares, la comunidad más cara… con una excepción
El contraste con el resto del archipiélago es evidente. En el conjunto de Baleares, el índice de Iidealista sitúa el precio de la vivienda usada en 5.115 €/m² en octubre de 2025, lo que supone una subida interanual del 9,7 % y consolida a la comunidad como la más cara de España para comprar vivienda de segunda mano.
En el ámbito estatal, el precio medio de la vivienda usada alcanza los 2.555 €/m², tras un incremento del 15,7 % en un año, según el mismo índice correspondiente a octubre de 2025.
Caídas concentradas en seis comunidades autónomas
A pesar de que el precio de la vivienda usada en España se ha incrementado un 15,7 % en un año, muchos municipios experimentan descensos de precio en sus viviendas.
De acuerdo con estos datos, los diez municipios españoles en los más ha caído el precio de la vivienda usada en el último año se encuentran en Galicia, Andalucía, Región de Murcia, Cantabria, Extremadura y Castilla y León, con caídas del 13 % o superiores.
El municipio jienense Torreperogil y el extremeño Arroyo de la Luz lideran la clasificación, con un 21 % de caída.
