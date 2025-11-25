El Moviment Feminista de Mallorca recorre las calles de Palma por el 25N bajo el lema 'El machismo mata, la lucha feminista nos sostiene''

Un año más, Palma vuelve a decir no a la violencia machista. La tarde de este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Moviment Feminista de Mallorca recorre las calles de Ciutat bajo el lema 'El masclisme mata, la lluita feminista ens sosté' , una marcha ajena, por tercer año consecutivo, a la organizada por la Coordinadora Transfeminista, que discurre bajo su propio itinerario.

Tras la movilización de la Part Forana a lo largo de la jornada, a las 18:30 ha arrancado la manifestación convocada por el Moviment Feminista en la Plaza España, en la que han participado cientos de personas. La multitud recorrerá la avenida Alemanya hasta llegar a la Plaza del Tubo, donde está prevista la lectura del manifiesto.

El colectivo recuerdaba previo al 25N que la violencia machista sigue siendo una realidad que atraviesa la vida de mujeres de todas las edades, orígenes y posición social, y denuncia que no son hechos aislados, sino "violencia estructural". Según subrayan, este año ya son 38 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España (1.333 desde 2003), una de ellas en Baleares.