La manifestación transfeminista también planta cara al machismo: "Nos están asesinando"
Centenares de personas recorren el centro de Palma entre consignas contra la extrema derecha y el auge del odio
Centenares de personas han alzado la voz convocadas por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca este martes por la tarde por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las manifestantes han marchado desde la plaza de la Porta Pintada, donde decenas de personas se han ido concentrando desde antes de las 18.30 horas, con pancartas moradas, tambores y mensajes contra la violencia machista. La marcha ha comenzado a avanzar puntual por el centro de Palma en dirección a Cort, punto final del recorrido.
"Nos están asesinando" y "Combate la violencia machista, milita feminista" han sido algunas de las consignas más repetidas entre las pancartas en un ambiente reivindicativo y muy diverso. Las participantes coreaban en contra el auge de los discursos de odio y la extrema derecha, un tema que el colectivo organizador ha señalado como una de sus principales preocupaciones.
La protesta ha transcurrido sin incidentes en una jornada en la que Palma ha acogido dos manifestaciones simultáneas por el 25N, reflejo de una ruptura en el movimiento feminista que nació por la 'ley trans' y continuó por otros debates abiertos, como la prostitución o la 'Ley del solo sí es sí'.
La marcha prevé terminar en la plaza de Cort, donde se leerá un manifiesto para denunciar la violencia machista y reclamar más recursos y protección para las mujeres y personas LGTBIQ+.
(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve