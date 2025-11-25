La manifestación transfeminista también planta cara al machismo: "Nos están asesinando"

Centenares de personas han alzado la voz convocadas por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca este martes por la tarde por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las manifestantes han marchado desde la plaza de la Porta Pintada, donde decenas de personas se han ido concentrando desde antes de las 18.30 horas, con pancartas moradas, tambores y mensajes contra la violencia machista. La marcha ha comenzado a avanzar puntual por el centro de Palma en dirección a Cort, punto final del recorrido.

"Nos están asesinando" y "Combate la violencia machista, milita feminista" han sido algunas de las consignas más repetidas entre las pancartas en un ambiente reivindicativo y muy diverso. Las participantes coreaban en contra el auge de los discursos de odio y la extrema derecha, un tema que el colectivo organizador ha señalado como una de sus principales preocupaciones.

La protesta ha transcurrido sin incidentes en una jornada en la que Palma ha acogido dos manifestaciones simultáneas por el 25N, reflejo de una ruptura en el movimiento feminista que nació por la 'ley trans' y continuó por otros debates abiertos, como la prostitución o la 'Ley del solo sí es sí'.

La marcha prevé terminar en la plaza de Cort, donde se leerá un manifiesto para denunciar la violencia machista y reclamar más recursos y protección para las mujeres y personas LGTBIQ+.