¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet

Mallorca vivirá este miércoles una jornada marcada por la alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología por fenómenos costeros, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora y olas máximas que pueden alcanzar los 10 metros en el norte de la isla.

La Serra de Tramuntana y el levante también tendrán un aviso, pero será amarillo por vientos de hasta 60 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros.

¿Cuándo llegará la nieve a Mallorca?

Otro de los protagonistas de este 26 de noviembre será el descenso de las temperaturas. Los termómetros bajarán, notablemente las nocturnas, y se esperan chubascos dispersos que pueden ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo. La cota de nieve se situará entre los 1000 y 1200 metros.

Las temperaturas nocturnas seguirán bajando el jueves, pero no se esperan precipitaciones en Mallorca. No se descarta alguna helada débil local en la isla y los fenómenos costeros seguirán estando presentes, manteniendo la alerta amarilla en el norte por olas de hasta 3 metros.