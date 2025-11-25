Las instituciones de Baleares alzan la voz contra la violencia machista en el 25N

Las principales instituciones de Baleares han protagonizado este 25 de noviembre diversos actos simbólicos y de homenaje en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde primera hora de la mañana, la pancarta del 25N con el lema «Alça la veu» luce en el Consolat de Mar, las conselleries y la sede del IBDONA. Con este gesto, el Govern ha querido reiterar su firme compromiso en la lucha contra la violencia machista y en la defensa de los derechos y la seguridad de todas las mujeres.

La fachada del Consolat de Mar, esta mañana con la pancarta. / CAIB

Por su parte, el Parlament de les Illes Balears ha celebrado un acto institucional marcado por la solemnidad y el recuerdo. Se han encendido 38 velas, una por cada mujer asesinada este año en el Estado, y se ha guardado un minuto de silencio.

En el acto ha estado encabezado por el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, quien ha subrayado la importancia de «reivindicar la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las mujeres», así como de profundizar en las causas de la violencia machista e «identificar los perfiles que más es repeteixen entre els agressors». El acto ha culminado con la lectura de un manifiesto conjunto.

Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca ha celebrado por la mañana en Raixa un emotivo homenaje a las 41 mujeres asesinadas por violencia machista en la isla desde 2003, año en que comenzaron los registros oficiales. Durante el acto se han leído los nombres de todas las víctimas, seguidos de un minuto de silencio acompañado por la música del dúo Almasola.

Representantes del Consell de Mallorca, en la finca de Raixa. / Consell

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha remarcado que «allí donde hay memoria y palabra la violencia no puede arraigar» y ha expresado su profundo pesar por las vidas truncadas. Galmés, junto al conseller de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Familias, Ana Ferriol, ha encabezado una ofrenda floral ante el monolito principal del memorial. Los asistentes también han depositado ramas de olivo en los monolitos individuales, uno por cada víctima.

El memorial, diseñado por la arquitecta Maria José Duch, cuenta con 41 piezas que llevan grabados el nombre y la fecha de fallecimiento de cada mujer y busca visibilizar cada historia y mantener vivo el recuerdo de las víctimas. «Cada rama que hoy se deposite debe ser una voz que reclame justicia, igualdad y un futuro sin violencia», ha afirmado Galmés.