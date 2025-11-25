El IES Son Ferrer, referente nacional en igualdad: el Gobierno premia su incansable trabajo contra la violencia machista

La lucha por la igualdad y contra la violencia de género impregna todos los rincones del IES Son Ferrer de Calvià, el instituto más 'lila' de Mallorca. Se ve desde que atraviesas la puerta de la calle: en los murales del patio, en el corcho del vestíbulo con un contador de mujeres asesinadas por sus parejas, en el apartado de coeducación de la biblioteca, en los carteles de las obras de teatro con mensaje que representan, en el 'violentómetro' (una torre de cajas de cartón donde muestran cómo puede evolucionar la violencia machista: desde controlarte el móvil hasta el asesinato, pasando por la humillación pública o una bofetada). Hace dos décadas que el instituto trabaja esta línea de forma prioritaria a través de la comisión de coeducación y convivencia y este año, coincidienco con el 25N (Día Internacionald de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), ese esfuerzo ha sido reconocido por el ministerio de Igualdad con el premio Meninas.

El reconocimiento llega en un momento en el que los chavales están recuperando viejas ideas machistas; en un momento de retroceso, sobre todo entre los varones más jóvenes, debido a factores externos como lo que algunos oyen en sus casas y especialmente por lo que les llega por las redes sociales, esas cajas de resonancia de frases y lemas machistas que luego ellos repiten. Las integrantes de la comisión lo confirman: "En 2018 hubo el subidón con aquella gran manifestación", recuerda Cati Vanrell, "después empezó a caer...". Raquel Pérez ha detectado cansancio en algunos y también un retroceso entre los más jóvenes: los alumnos de 1º de ESO, "repiten tal cual" lo que oyen en redes: "¿Y día del hombre no hay?", "¿No se asesina a hombres también?", "Los chicos también tenemos miedo cuando volvemos solos a casa"... Son muchas ideas a desmontar.

Las docentes les hacen ver que su miedo es diferente al que tienen las chicas, les muestran las cifras de feminicidios, les intentan transmitir que el patriarcado también les perjudica... "Yo siempre les digo que se den cuenta de que ahora pueden hacer cosas que antes no podían hacer sin ser criticados: llorar, vestir de rosa, abrazarse con un compañero...", relata Maite Infiesta, que percibe que muchos 'se sienten atacados' por el feminismo. Ella de primeras valida esa emoción y luego a partir de ahí ya va trabajando. Para coeducar, hay que saber: la igualdad no se puede enseñar de cualquier manera o el efecto puede ser contraproducente, advierte la comisión, que sabe que tiene mucho trabajo, pero no desfallece: "Hay que seguir, ser lluvia fina que va calando", indica Rigt Espinar.

Samuel Urbano es alumno de Bachillerato y participa en la comisión de coeducación / M.F.R.

La misma teoría tiene Saúl Urbano: "El IES va haciendo cosas y, a la larga y poco a poco, algo va quedando". El chico dice que se apuntó a la comisión para "aprender cosas" que le pueden servir a él y también a otros "que igual no saben y se piensan que lo que hacen está bien y no". A él, revela, su madre le ha insistido siempre "en que hay que tratar bien a las mujeres" y eso lo tiene muy presente.Jimena Gutiérrez también colabora con la comisión y cuenta que el curso pasado fue a dar una charla a los alumnos de 3º de ESO sobre las relaciones y los mitos del amor romántico. Se encontró, narra, con unos chicos "reacios" a ver lo que ella intentaba explicarles, chicos que creían cosa cosas como que "su novia no puede salir de fiesta si ellos no van a salir".

El primer 25N tras el asesinato machista de Chari, extrabajadora del centro

Además de tener un contador en el vestíbulo, el IES Son Ferrer recuerda a cada víctima de violencia de género con un minuto de silencio. Si se ha confirmado una víctima de violencia machista a las 12,30 suena un timbre por megafonía y todo el centro (más de 500 almas entre profesores y alumnos) permanece en silencio. "A veces es más de una o más de dos veces a la semana", lamenta Cati. El año pasado el IES Son Ferrer guardó un minuto de silencio especialmente doloroso por un caso que les tocó de cerca: el de Chari. La joven había trabajado dos años en el equipo de limpieza del centro, igual que su madre (Charo, una institución en el IES Son Ferrer). Rosarío Díaz, Chari, fue asesinada por su pareja en diciembre de 2024.

Mar Vega, la profesora artífice de las adaptaciones de obras de teatro con las que hace reflexionar a los chicos sobre temas como OnlyFans o la sentencia de 'la manada', recuerda que Chari "era una mujer alegre y echada para adelante, no era apocada": eso, reflexiona, "hizo ver a los alumnos que toda mujer puede ser víctima". Lo confirma Jimena: "Nos quedamos muy afectados, vimos que puede pasarle a cualquiera".. "Sentimos mucha impotencia", añade Eva María Sánchez, estudiante de Bachillerato: "Cuando se habla de mujeres asesinadas algunos lo ven "como algo muy lejano", pero "Chari estaba por estos pasillos...", recuerda.

El 8M y el 25N el IES Son Ferrer siempre prepara cosas especiales (vídeos, exposiciones, una 'haka' feminista... de todo), pero la coeducación se trabaja de forma transversal todos los días y todo el claustro siempre apoya y se suma a las iniciativas. La comisión de coeducación y conviviencia, que lidera Xisca Fornés y completan Esther Aragón y Tolo Nicolau , saca horas de donde puede para seguir tirando del carro, a pesar de saber que luchan contra la fatiga y contra elementos externos que son auténticas apisonadoras de igualdad. Ellas insisten y siguen trabajando en esta línea por activismo, responsabilidad y conciencia social, porque creen en la importancia de lo que hacen: "Estas personitas serán los ciudadanos de mañana", recuerdan. Lo hacen por ellos, por ellas y por todos.