El gasto turístico en comercio crece un 9% en Baleares en verano con más de 1.000 millones

El gasto turístico en el comercio en Baleares ha crecido un 8,9 % en el tercer trimestre, en pleno verano, superando los mil millones de euros y en lo que va de año se acerca a los 2.000 millones (+9,1%). El sector va viento en popa a pesar de que los comerciantes, junto con los hosteleros, suelen ser los empresarios menos optimistas en cuanto a confianza empresarial.

El sector, además, alcanza cifras récord de empleo, con más de 53.800 trabajadores, cifra que solo se resiente en Ibiza, donde cae el número de afiliaciones un 3,3 %. Así se desprende de los datos recogidos por el Observatorio del Comercio de las Islas Baleares correspondientes al periodo entre julio y septiembre, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Instituto de Estadística de las Islas Baleares (Ibestat).

Las ventas en el comercio siguen creciendo en todos los grupos de venta y la facturación sube un 4,6 % por encima de la media estatal, que está en el 4 %. Donde se aprecia una moderación es en la alimentación, con porcentajes por debajo de la media nacional respecto al año pasado. Estos datos corresponden al pequeño comercio, al mediano y a las grandes superficies.

«La confianza de las empresas de comercio es más optimista que hace un año. A pesar de que las expectativas sean negativas entran dentro del intervalo de respuestas habitual», ha explicado la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, que ha presentado el informe junto con la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Pedrona Seguí. Barceló abundaba en que este sector y el de los hosteleros "por inercia son más pesimistas", mientras que los industriales son "más realistas" y así viene siendo las dos últimas décadas. Así pues, los comerciantes esperan un cuarto trimestre desfavorable, aunque se muestran un poco más entusiastas que hace un año.

Más trabajadores

En cuanto a la afiliación, ha crecido un 2,9 % –a nivel nacional solo sube un 0,8 %– y llega, exactamente, a 53.830 personas en octubre, si bien hay que mantener la "alerta" ante la caída de afiliados en Ibiza (con 5.290). Cerca de 44.800 trabajadores corresponden a Mallorca, donde se percibe el efecto de la desestacionalización; 3.300 a Menorca y 449 a Formentera.

Seguí ha resaltado que gracias también "a los que nos visitan" mejoran las ventas y contrataciones en el sector comercial. La "voluntad" de la conselleria de Economía es seguir manteniendo vivo el comercio local. "No hemos de consentir que cierren" los negocios, advierte la directora general, quien ha recordado que habrá más convocatorias de bonos y otras campañas y ayudas para el sector y los autónomos. En 2023 echaron la persiana 800 pequeños comercios.

Venta electrónica

Por otro lado, el Observatorio del Comercio muestra la penetración del comercio electrónico en el tejido comercial, si bien todavía cerca del 92 % de las ventas siguen siendo presenciales, según destaca Barceló. Así las cosas, el 8,2 % de las ventas se hacen por internet en las empresas de más de diez trabajadores, solo es la mitad que a nivel estatal (15,8 %), pero se va reduciendo esa brecha, subraya la directora general de Economía.

La irrupción de la pandemia fue un detonante para las ventas online que obligó a a hacer un esfuerzo de adaptación a los comercios y se ha mantenido. Cuatro de cada diez empresas (el 39 % frente al 43,6 % en el conjunto estatal) de este tamaño están haciendo venta en línea, por valor de 580 millones de euros.