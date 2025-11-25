Educación propone a los profesores de las escuelas concertadas pagarles los atrasos en dos años
La Conselleria se compromete a abonar la deuda, por la congelación ilegal de los sueldos, el año próximo y en el 2027
La conselleria de Educación ha intentado esta mañana acercar posturas sobre la polémica que se ha generado sobre el calendario de los pagos atrasados, por la congelación ilegal del sueldo de los años 2020 y 2021, una subida que no se ejecutó en su momento por decisión del Govern de Armengol.
El conseller de Educación, Antoni Vera, ha sido quien ha presidido la Mesa de Negociación que se ha celebrado esta mañana. La Conselleria ha modificado su propuesta inicial, planteada en la anterior reunión, en la que se propuso que estos atrasos se abonarían en tres plazos a partir del próximo año. El último plazo se pagaría en el 2028. Esta propuesta fue rechazada por todos los representantes sindicales e incluso dos de los sindicatos USO y Stei organizaron una protesta frente a las puertas del Consolat, exigiendo un pago único, que debía abonarse el próximo año.
Sin embargo, en la reunión de esta mañana con los representantes sindicales el Govern ha planteado una nueva propuesta, mucha más cercana a las exigencias de los representantes de los profesores de los colegios concertados. La Conselleria propone ahora abonar todos los atrasos, que afectará a unos 5.000 trabajadores, en dos plazos. Es decir, la mitad de esta deuda se abonaría el año próximo, y el resto en el 2027.
Inicialmente, los sindicatos están dispuesto a aceptar esta propuesta. UGT está conforme con el pago a dos años, mientras que los otros sindicatos, antes de pronunciarse sobre la propuesta, lo tienen que consultar a sus representados, pero parece que también la aceptarán.
Los profesores de los colegios concertados han exigido el mismo trato que han recibido los docentes de los centros públicos. Los funcionarios ya han cobrado este año un porcentaje muy elevado de la deuda, a la que tenían derecho después de que los tribunales anularan la decisión del Govern de Armengol de congelar la subida salarial. El siguiente pago lo recibirán en el primer trimestre del próximo año.
Aunque la sentencia del TSJB, que declaraba nula la congelación del sueldo, no incluía a los profesores de las escuelas concertadas, el Govern acordó ampliar esta subida a todos los docentes cuya nómina se abonaba con los fondos públicos. Es decir, la subida se aplica tanto a los profesores de los centros públicos como a los de las escuelas concertadas.
