Cope Mallorca entrega los premios Populars 2025

En una gala que se celebró en Es Molí des Compte, la cadena Cope Mallorca entregó ayer sus premios Populars 2025. Los galardones distinguieron al doctor José Ignacio Ramírez, a la asociación Amics de la Infància, a la finca Son Mut Nou y su trabajo para conservar variedades de la higuera, a la atleta Esperança Cladera, a la propuesta escénica Teatre de Barra y a Nicolau Tous y Toni Ortiz, históricos técnicos de Radio Popular (COPE) y Radio Mallorca (SER). La presidenta Prohens cerró el acto con un discurso.