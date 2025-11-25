Más de un centenar de personas reivindican en Palma entornos laborales libres de violencias machistas

Más de un centenar de personas se han concentrado este martes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para reivindicar entornos laborales libres de violencias machistas.

La concentración se ha llevado a cabo este mediodía en la plaza del Tubo de Palma, bajo la convocatoria de CCOO y UGT, que han hecho un llamamiento a combatir la violencia machista desde todos los ámbitos, atajando sus causas, y aumentando los recursos e instrumentos públicos para su prevención y erradicación.

"Llamamos también al rechazo frontal y a la condena a los discursos negacionistas de la violencia de género y antifeministas que ponen en peligro los avances, cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas y la educación en igualdad, y revictimizan a las mujeres supervivientes", han subrayado en un manifiesto conjunto.

También han denunciado públicamente la "desfachatez de la ultraderecha" que, a su parecer, "lleva su discurso negacionista a las instituciones". "Las cifras son inasumibles", han subrayado, a la vez que han agregado que la explotación sexual de las mujeres está aumentando.

Igualmente, han exigido tolerancia cero frente a las violencias contra las mujeres y han instado a reforzar la educación en igualdad con el objetivo de "identificar y neutralizar estas violencias y desterrar estereotipos desde la temprana edad".

"Frente a las violencias contra las mujeres, un paso adelante, por entornos laborales libres de violencias machistas", han concluido los sindicatos en el manifiesto.

En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Catalina Ginard, ha reivindicado el 25N como un día para insistir y luchar contra la erradicación de esta lacra.

Uno de los objetivos del sindicato, ha dicho, es formar a los delegados para que sean referentes de las personas trabajadoras en cuanto al acompañamiento y denuncia de hechos relacionados con la violencia machista.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de impulsar los planes de igualdad en las empresas y que estos puedan servir no solo en las empresas que están obligadas --las de más e 50 trabajadores-- sino también en entornos laborales más reducidos.

"Es una herramienta que cierta parte --la empresarial-- no se acaba de creer", ha lamentado Ginard, quien ha agregado que los planes de igualdad "no se tienen que hacer por cubrir el expediente".

Asimismo, ha señalado que el observatorio contra las violencias de género de CCOO ha recibido 7.000 visitas a nivel estatal desde su puesta en marcha en 2022. En un primer momento, las visitas eran de ámbito interno o de sindicalistas y, ahora, son las mujeres víctimas las que acuden al observatorio.

De su lado, la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, María José Cordero, ha reivindicado la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. "Ya está bien", ha dicho.

Igualmente, ha explicado que el sindicato lleva a cabo una campaña contra 'Only Fans', a su criterio, "una forma de prostituirse y, por tanto, violencia contra las mujeres". "La venden como forma de que las mujeres se empoderen pero incluso hay cuentas ilegales con menores de edad", ha subrayado Cordero.