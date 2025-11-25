ANPE exige una subida salarial del 5% para los docentes de Baleares: "Tras los recortes de 2010, los sueldos aún no se han recuperado"

La organización sindical ANPE Illes Balears ha elevado sus demandas ante el Gobierno estatal tras exigir una subida salarial del 5% con carácter retroactivo para el profesorado. La principal justificación, según el sindicato, es la "carestía de la vida" en el archipiélago, agravada por la insularidad.

Así lo ha anunciado en una nota de prensa que llega en vísperas de la reunión clave entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los sindicatos, donde se negociará el incremento salarial para los próximos cuatro años y la compensación por el plus de insularidad para los funcionarios destinados en la comunidad. ANPE subraya que el poder adquisitivo de los docentes ha mermado significativamente en los últimos años, con subidas salariales que no han logrado igualar el IPC. Por todo ello, el sindicato considera que la oferta planteada por el Gobierno es "insuficiente", pues argumenta que no conseguiría siquiera cubrir la subida del 3,1% de los precios. Por ello, insiste en el 5% para compensar parte del poder adquisitivo perdido desde "los recortes de 2010".

Esta demanda salarial se alinea con la postura de ANPE a nivel nacional, donde se ha exigido reiteradamente un plan de recuperación salarial ante el continuo incremento de la inflación, que sigue "mermando la capacidad de compra del profesorado". De hecho, la Plataforma Intersindical, de la que ANPE forma parte, ha reclamado voz directa en las mesas de negociación y ha advertido de posibles movilizaciones en enero si no se producen avances en la materia.

Insularidad

El plus de insularidad y el encarecimiento de la vida en las islas centran el foco de las reivindicaciones específicas de Baleares. El sindicato reclama el mantenimiento de los fondos previstos para el factor de Insularidad y exige el reconocimiento de este plus a partir de enero de 2026 para todos los funcionarios estatales, equiparándolos con los autonómicos. Además, la subida del complemento de residencia y del plus de difícil cobertura se consideran cruciales para "fidelizar parte de las plantillas docentes" y combatir la falta de profesorado en ciertas especialidades, una problemática que se agrava por el alto coste de la vida en las islas.

La nota de ANPE Illes Balears se enmarca en un contexto más amplio de reivindicaciones del sindicato para la enseñanza pública en todo el Estado, que ha denunciado que el curso 2024-2025 ha finalizado con "muchas deudas pendientes" para el profesorado, que van más allá de la nómina.

En este sentido, el sindicato pone énfasis en la necesidad de abordar la excesiva carga burocrática, que desvía al docente de su labor principal en las aulas. Asimismo, ANPE considera fundamental dignificar la profesión docente, por lo que demanda el reconocimiento de su autoridad en los centros y la implementación de planes que mejoren las condiciones laborales y aborden los riesgos psicosociales que impactan directamente en la salud mental del profesorado.

El sindicato concluye reiterando que, junto a un acuerdo retributivo justo, es esencial el cumplimiento de los acuerdos pactados, mostrándose flexibles a negociar la descongelación de otras condiciones laborales pendientes.