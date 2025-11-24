Vox exige un decreto urgente para activar el traslado de basura de Ibiza a Mallorca

Vox eleva el tono y exige la aprobación urgente de un decreto específico que permita reactivar el traslado de basura de Ibiza a Mallorca, una medida que permanece paralizada después de que la formación de Santiago Abascal votara en contra del decreto de proyectos estratégicos.

El traslado de residuos entre islas, autorizado en situaciones excepcionales cuando una isla no puede asumir toda su carga de tratamiento, se ha convertido en un asunto de máxima prioridad para los municipios ibicencos, alerta Vox. Actualmente, la regulación que permitiría efectuar el traslado está incluida dentro del decreto de proyectos estratégicos del Govern, un texto que el PP no consiguió sacar adelante por el voto en contra de Vox.

La portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, critica duramente esta circunstancia y exige que se deje de utilizar un problema urgente para la ciudadanía como una pieza más en una negociación política: "Viendo la paralización con el traslado de basura de Ibiza a Mallorca, instamos a presentar un decreto específico solo con este tema en el Consell de Ibiza".

Un asunto "demasiado importante"

El partido sostiene que la inclusión del traslado de residuos dentro del decreto de proyectos estratégicos ha sido un error que ahora está perjudicando directamente a Ibiza. "Estaba metido dentro del decreto de proyectos estratégicos, que tiene paralizado en negociaciones el PP", lamentan, insistiendo en que la solución debe desvincularse de ese proceso.

Para Vox, la gravedad del problema exige una tramitación autónoma: "Es un tema suficientemente urgente e importante para Ibiza como para mezclarlo; queremos un decreto independiente".

La formación argumenta que un desbloqueo inmediato permitiría aliviar la presión en Ibiza y, al mismo tiempo, repercutir en una rebaja de la tasa de basuras para los municipios de Mallorca, al optimizar los costes del tratamiento. También destacan que la ciudadanía está reclamando soluciones: "El pueblo ibicenco nos pide ayuda".

Máxima prioridad

Vox defiende que Ibiza está atravesando un momento complicado en materia de residuos, por lo que consideran que mantener este asunto paralizado es una irresponsabilidad que afecta tanto a los municipios como al medio ambiente. "Ibiza se merece esto", subraya el partido en referencia al decreto urgente, e insiste en que la medida "tiene que ir en un decreto aparte y de forma urgente".

El Consell de Mallorca reconoció la necesidad de que se apruebe "la cobertura legal necesaria" por parte del Govern después de que decayera en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos. "Queremos que este traslado sea una realidad cuanto antes y como institución estamos trabajando a tres bandas con el Govern y el Consell de Ibiza para que se cumpla lo antes posible", explicó el presidente del Consell, Llorenç Galmés.

La idea inicial era que la prueba piloto de este traslado se iniciara "entre finales de octubre y principios de noviembre" de este año, según reconoció el propio Galmés. Sin embargo, el traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca quedó en el aire después de que Vox tumbara el pasado mes de octubre en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos del Govern.