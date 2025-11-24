La siniestralidad laboral en Baleares desciende un 9,6% en 2025

La siniestralidad laboral en Baleares ha experimentado una notable reducción del 9,6 % en los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, consolidando una tendencia a la baja que ya se venía registrando desde la reactivación del mercado laboral posterior a la COVID-19. Así lo ha anunciado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante la sesión de la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las Illes Balears, celebrada ayer.

Descenso sostenido de los accidentes laborales

Las cifras, que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre, reflejan una disminución de más de 1.200 accidentes laborales en Baleares. Desde el inicio de la pandemia, la siniestralidad ha caído un 28 %, un dato positivo que, según los responsables, confirma la efectividad de las políticas preventivas y el esfuerzo compartido entre las administraciones y el sector empresarial.

En cuanto a las islas, se ha observado que Mallorca ha experimentado una reducción del 8,36 % en los accidentes laborales, mientras que Menorca ha logrado un descenso del 12,15 %. Ibiza destaca con una caída significativa del 42,19%, mientras que Formentera, en un mercado más pequeño, ha registrado un ligero incremento en los accidentes, dentro de lo que se considera normal en su contexto.

Los sectores económicos también han registrado una mejora generalizada en términos de siniestralidad. En la construcción, los accidentes laborales han disminuido un 5,95 %, en la agricultura un 8,20 %, en la industria un 9,85 % y en los servicios un 9,97 %. Particularmente, la hostelería, uno de los sectores clave para la economía balear, ha visto una disminución de un 11,46 % en los accidentes.

La lucha contra el fraude laboral

En paralelo a estos avances en seguridad laboral, se ha implementado el Primer Plan de Choque contra el Fraude en la Contratación, que ha permitido transformar en contratos indefinidos 158 empleos temporales y 1.096 fijos discontinuos. Este esfuerzo se suma a las inspecciones de trabajo ordinarias, que han resultado en la conversión de 223 contratos temporales y 1.088 fijos discontinuos en indefinidos.

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, se han intensificado los controles, en particular los relacionados con la exposición a altas temperaturas. En 2025 se han realizado 4.036 inspecciones, un aumento con respecto a las 3.627 del año pasado. También han subido las infracciones detectadas, pasando de 780 a 881.

Campañas y actuaciones del IBASSAL

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) ha intensificado este año sus campañas de vigilancia y control. En el sector de la construcción, se han realizado 696 visitas a 1.245 empresas, afectando a más de 5.800 trabajadores. También se han incrementado las inspecciones en la campaña contra el amianto y en las actividades laborales expuestas a olas de calor.

En total, el IBASSAL ha realizado 1.569 visitas a más de 3.000 empresas, impactando a más de 23.500 trabajadores, en un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales en las Islas Baleares.

Definitivamente, estos datos refuerzan la idea de que, a pesar de los retos que siguen existiendo, Baleares está avanzando en la reducción de la siniestralidad laboral, con un enfoque firme en la prevención, la mejora de las condiciones de trabajo y el combate al fraude laboral. Un progreso que se refleja en cifras y que será clave para continuar consolidando la seguridad y la calidad del empleo en las Islas Baleares en los próximos años.