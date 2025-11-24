RIU espera reabrir antes de fin de año sus hoteles en Jamaica

La cadena RIU Hotels & Resorts prevé reabrir antes de finalizar el año sus siete hoteles en Jamaica, una vez concluidas las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa, que golpeó la isla el pasado octubre.

El establecimiento Riu Ocho Rios, ubicado en una zona menos afectada, no llegó a cerrar y ya opera con todos sus servicios, mientras que el Riu Montego Bay volvió a recibir huéspedes el pasado domingo y el Riu Palace Jamaica reabrirá este lunes, ha informado la hotelera mallorquina en una nota.

Se espera que los hoteles restantes, los establecimientos Riu Reggae, Riu Negril, Riu Palace Tropical Bay y Riu Palace Aquarelle, puedan abrir de nuevo sus puertas entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre.

Como ha destacado la cadena , en las últimas semanas sus equipos técnicos y operativos han trabajado en tareas de limpieza y reparación para restablecer servicios básicos como el agua y la electricidad, con el objetivo de que sus hoteles en Jamaica puedan retomar la actividad en cuanto avancen las condiciones generales en cada zona.

La compañía ha centrado parte de sus esfuerzos en apoyar a sus alrededor de 4.000 empleados en Jamaica y, para ello, ha destinado un fondo de un millón de dólares en ayudas directas, sobre todo para la reconstrucción de viviendas y la cobertura de necesidades básicas, además de habilitar una línea de crédito sin intereses de 1,3 millones.

Tras veinticuatro años en el destino, la hotelera de la familia Riu cuenta en Jamaica con siete establecimientos en Negril, Montego Bay, Ocho Rios y Falmouth, sumando más de 4.000 habitaciones.