Patronales y UGT constituyen en Baleares el Observatorio Contra el Absentismo en hostelería

Patronales y sindicatos han constituido este lunes el Observatorio para la Productividad y contra el Absentismo, iniciativa que surgió de la negociación del convenio de hostelería, según ha informado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). La patronal hotelera destaca que con su creación Baleares demuestra su liderazgo a nivel estatal en este campo. Además, así se hará frente a una de las grandes preocupaciones del sector por el incremento del absentismo laboral.

Forman parte de esta entidad, además de la FEHM, el sindicato UGT, la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), la Asociación Mallorquina de Cafeterías, Restaurantes y Bares (CAEB Restauración) a Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes (PIME Menorca) y la Asociación Bares, Restaurantes y Cafeterías de Ibiza y Formentera (integrada en PIMEF), informa la FEHM en un comunicado.

El observatorio queda conformado, de forma paritaria y con representación de todas las islas, por cinco representantes sindicales de UGT y cinco representantes de las diferentes patronales. Su misión principal es reducir el absentismo y mejorar la productividad en las empresas, además de mejorar indirectamente las condiciones laborales y los entornos de trabajo.

Reuniones cuatrimes

Se harán reuniones cuatrimestralmente y análisis de datos sobre los que se basará propuestas, estudios e informes y campañas de sensibilización También se ofrecerá asesoramiento a las empresas

El observatorio contará con el apoyo de la conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, según se acordó el pasado 23 de julio con la firma de los acuerdos tripartitos vinculados al convenio colectivo, con apoyo económico para poder habilitar asesorías y consultorías de absentismo, conciliación e igualdad.

Asimismo se destaca que se abre una oportunidad para "de forma consensuada y cooperativa" mejorar la productividad laboral, reducir el absentismo y avanzar en conciliación.

El pasado julio la presidenta del Govern, Marga Prohens, firmó un acuerdo con patronales y UGT para la mejora de las condiciones del sector de la hostelería, reforzar el reciente convenio colectivo y avanzar hacia un modelo turístico. CCOO no quiso suscribir el pacto, este sindicato censuró el discurso promovido por determinadas patronales para “fiscalizar y criminalizar” las bajas laborales. En la presentación de su nueva campaña se acusó a las organizaciones empresariales de exponer "una visión interesada” sobre el absentismo que pone en entredicho el derecho de los trabajadores a ausentarse del puesto por motivos legales o de salud.