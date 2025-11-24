Més reclama un concierto económico para Baleares en pleno debate sobre el sistema de financiación: "Sería lo más justo"

Més per Mallorca vuelve a situar en el centro del debate político la "necesidad" de que Baleares cuente con un concierto económico propio, similar al de Euskadi o Navarra. La formación sostiene que este modelo sería "lo más justo y el más responsable", porque permitiría que cada comunidad autónoma fuese responsable de sus propios ingresos y, por extensión, de su política fiscal.

Según el líder de Més, Lluís Apesteguia, un concierto económico favorecería la dinamización económica del territorio, incluiría una cuota de solidaridad con el resto del Estado y permitiría corregir desequilibrios históricos que las Islas vienen sufriendo desde hace décadas. Sin embargo, admiten que "por desgracia, no está en el horizonte cercano" por las estrategias de PP y PSOE.

Aportación desigual

El partido denuncia que el actual sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, no compensa adecuadamente la insularidad, el crecimiento poblacional ni el mayor coste de la vida. Reclaman, además, el principio de ordinalidad, por el cual una comunidad que es de las que más aporta no debería caer a los últimos puestos en recursos recibidos.

"Cada ciudadano de Baleares recibe 1.000 euros menos al año que uno de Asturias", señalan, y califican de insuficientes los 1.700 millones previstos en concepto de financiación: "El mínimo son 5.000 millones, y esta situación la ha causado el propio Estado".

Críticas a PP y PSOE

Més acusa al Govern de Marga Prohens de "alinearse con la estrategia del PP" y de no pensar "en los ciudadanos y ciudadanas de Baleares". Apesteguia recuerda que "durante décadas se ha maltratado a las Islas" y carga contra lo que califica como "el teatro del bipartidismo".

"Nadie acometió con seriedad el debate del sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal. No podemos esperar nada del PP ni del PSOE", afirma. Según insiste, ambos partidos evitan una reforma profunda porque "un sistema justo para Baleares iría en detrimento de otras comunidades donde gobiernan".

La formación ecosoberanista insiste en que seguirá reclamando un cambio estructural que permita a Baleares disponer de los recursos que considera necesarios para atender a su población y afrontar los retos derivados de su condición insular.