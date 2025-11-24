El Govern rinde homenaje a seis entidades "imprescindibles" para las víctimas de violencia machista: "El 25N es un día para alzar la voz por las que ya no están"

"La violencia machista se puede frenar, pero solo si nadie le da la espalda". Marga Prohens, presidenta del Govern, ha presidido esta mañana el acto institucional del Ejecutivo con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado en Can Balaguer, en el cual se ha rendido homenaje a seis servicios y entidades "que desarrollan una labor imprescindible en la atención, protección y acompañamiento de las víctimas de violencia machista en todo el territorio".

Prohens ha reivindicado el 25N como "una fecha para concienciar a la sociedad de esta durísima realidad", que este año ya ha acabado con la vida de 39 mujeres en España, una de ellas en Baleares. "Estas cifras nos obligan y nos exigen actuar y proteger", ha defendido la presidenta autonómica, al tiempo que, aludiendo al lema del acto 'Alça la veu davant la violència contra les dones', ha señalado que "es un día para alzar la voz de las que ya no están, pero también para las que a día de hoy todavía están a tiempo de lanzar un grito de ayuda".

La directora del IBDona, Catalina Salom, también ha intervenido durante el acto, destacando la importancia de esta fecha para la lucha contra el machismo: "Todavía queda mucho por hacer. Ninguna mujer debe sentirse sola, no debemos dar ningún paso atrás ante esta vergonzosa realidad".

Así ha sido el acto del Govern con motivo del 25N. / B. Ramon

Una labor "imprescindible"

El Govern ha homenajeado a seis servicios y entidades que desarrollan una labor "imprescindible" en la atención de las víctimas de violencia machista en el archipiélago. Los reconocimientos han sido entregados por la presidenta del Govern; la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Catalina Salom.

Han sido reconocidos el Servicio 24 Horas del IBDONA, que gestiona 4.500 llamadas anuales y ofrece atención permanente a las víctimas; en el caso del Centro de Crisis de Ibiza, se ha valorado el trabajo de su equipo y el impulso del modelo de atención especializada a la violencia sexual en la isla, y en cuanto al Punto de Información y Atención a las Mujeres de Formentera, ser un referente en la atención de proximidad y en la respuesta inmediata ante situaciones de urgencia.

También han sido distinguidos la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), que aglutina el esfuerzo municipal para la prevención, detección y coordinación de políticas contra las violencias machistas a través de las mesas de coordinación local de los ayuntamientos; la Unidad de Protección Familiar de la Policía Local de Palma, esencial en la respuesta a emergencias, acompañamiento psicológico y tramitación urgente de atestados, y la Guardia Civil de Menorca, por el desarrollo de la Sala Amable, un espacio adaptado en el cuartel de Maó que garantiza privacidad, seguridad y tranquilidad a mujeres y menores víctimas de violencia machista.

El acto ha contado con la participación de una cantante, un guitarrista y dos bailarines que han interpretado varias piezas durante el homenaje, Además, a modo de recuerdo, se han proyectado los nombres de las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas. Desde 2003, en España han muerto 1.334 mujeres a causa de la violencia machista; 46 de ellas perdieron la vida en las islas.