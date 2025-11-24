Los extranjeros compran el 29,4 % de viviendas vendidas en Baleares el tercer trimestre

Las ventas de viviendas a extranjeros han bajado 3 puntos en Baleares en el tercer trimestre del año, con un 29,4 % del total de las operaciones, según la inmobiliaria especializada en segundas residencias Sonneil Homes.

La inmobiliaria asegura que las ventas de segundas residencias han aumentado un 3,17 % en Baleares en el tercer trimestre del año, aunque ha descendido la cuota por parte de extranjeros.

Según la compañía, la compra de segundas residencias supuso el 5,2 % del total de operaciones en el tercer trimestre, y casi 9.200 operaciones las hicieron extranjeros, lo que indica que España mantiene una posición de referencia en Europa como destino residencial e inversor.

Los Países Bajos destacan con un incremento interanual del 13,8 %, alcanzando 1.416 viviendas compradas en España, situándose ya como tercera nacionalidad por detrás de Reino Unido (que baja un 11,2 % ) y Alemania (que baja un 3,2 %).