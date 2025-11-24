Detenido por herir gravemente a su mujer en Palma a golpes con un bote de vidrio

Un individuo fue detenido el pasado domingo en Palma por la Policía Nacional después de que provocase graves lesiones en la cara a su mujer, al golpearla presuntamente con un bote de vidrio. Cuando llegaron los agentes al lugar encontraron a la víctima que estaba a punto de ahogarse con la sangre que tenía en la boca. El supuesto agresor, que estaba a su lado sin prestarle ninguna ayuda, quedó arrestado por un delito de violencia de género y lesiones.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo en Palma. El 091 recibió una llamada que informaba de que un hombre y una mujer estaban discutiendo en las escaleras de una finca. Cuando llegaron las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano y del Grupo Operativo de Respuesta encontraron a la mujer con graves cortes en la cara y una gran mancha de sangre en el suelo. Junto a ella había un hombre, que no le prestó ningún auxilio, y a su lado, un bote de cristal roto.

Los policías nacionales solicitaron rápidamente la asistencia de servicios sanitarios, ya que la mujer hacía gestos de que no podía respirar a causa de la sangre que tenía en la boca. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia los agentesla colocaron a la mujer en posición lateral de seguridad para evitar que se ahogase.

Por otra parte, una patrulla, de manera separada, se entrevistó con el hombre que estaba junto a la herida. Este individuo no quiso responder a los agentes y no quiso colaborar en ningún momento. Solamente dijo que era la pareja de la víctima. Sin embargo, un vecino de la finca explicó a los policías que había escuchado cómo los dos habían discutido en la escalera. El testigo tambien oyó a la mujer, que lloraba y gritaba, así como el sonido de los golpes.

Los policías detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario para tratar sus heridas, ante una posible fractura del tabique nasal, varios cortes en la boca, y un traumatismo craneoencefálico.