El Consell da el primer paso para eliminar las ayudas directas a la Obra Cultural Balear y Joves per la Llengua: "Fomentan el separatismo"

El Consell de Mallorca da el primer paso para eliminar las ayudas directas al catalán, una de las exigencias de Vox para aprobar los presupuestos de 2026. La institución insular ha aprobado esta mañana de manera inicial con el beneplácito de PP las cuentas autonómicas que suprimen por primera vez las subvenciones a la Obra Cultural Balear (OCB) y a Joves de Mallorca per la Llengua. Los de Abascal hicieron campaña asegurando que las eliminarían cuando gobernaran y en sus terceros presupuestos con los populares lo han logrado.

El portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, saca pecho de lo que califica como "una de las medidas estrella" de los presupuestos de 2026. "No hemos venido a avalar políticas de continuidad lingüística de la izquierda, hemos venido a cambiarlas. La gran medida estrella es la eliminación de subvenciones nominativas a los apesebrados de siempre, organizaciones que fomentan el separatismo, la confrontación y la imposición lingüística e identitaria", destaca Gili.

En este sentido, el representante de los de Abascal señala que "no es solamente acabar con estas ayudas, sino también es la congelación del resto de subvenciones al resto de apesebrados y estómagos agradecidos de lo catalán". Así, Gili agradece al PP "el pequeño paso" que dan hacia "la nueva senda alejada de la ideología de la izquierda" y destaca que "cuando Vox gobierna, la ideología desaparece y la administración deja de ser un botín".

Desde la institución insular, que contará el próximo ejercicio con 761,7 millones de euros de presupuesto, un 10% más respecto a 2025, se minimiza este gesto poniéndole cifra, las ayudas a las dos entidades apenas representaban un 0,01 % del total de sus cuentas.

La institución también subraya que crece el gasto para políticas sociales, con 426,6 millones de euros, un 9% más, destinando "6 de cada 10 euros a políticas que cuidan de las personas, especialmente de las más vulnerables", mientras se sigue reforzando las partidas para la lucha contra la oferta turística ilegal.

"Los mejores presupuestos de la historia"

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha cerrado el pleno destacando que hoy se han aprobado "los mejores presupuestos de la historia de la institución, dando soluciones reales a los problemas de la gente". Galmés señala que el Consell defiende "una cultura sin imposiciones y sin sectarismo, apostando por difundir la cultura mallorquina" y recalca que estas son las cuentas "más sociales de la historia, ya que 6 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales, especialmente a las personas más vulnerables".

Son Tous

Otra de las exigencias de Vox para dar luz verde a los presupuestos es que el antiguo cuartel de Son Tous vaya a servir como lugar de acogida de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a Mallorca. Una propuesta que los de Abascal también ha reivindicado en el pleno de esta mañana. "Se van a ir a un cuartel militar sin lujos y sin chiringuitos para que estén alejados de nuestros barrios. Esto son medidas valientes que Vox impone a sus socios", expresa Gili en alusión al PP.

Aprobación inicial

PP y Vox han aprobado de manera inicial los presupuestos de 2026 después de tumbar las enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de izquierdas. Así, ahora se abre un periodo para la presentación de alegaciones y se prevé que las cuentas queden aprobadas de forma definitiva en un nuevo pleno que se celebrará a finales de diciembre.