El comercio de Mallorca prevé unas buenas ventas navideñas pero unas rebajas de enero «muertas»

El sector del comercio tradicional tiene por delante unas semanas agridulces, porque tras una campaña del Black Friday (28 de este mes) que no le resulta atractiva pese a elevarse su facturación, tiene por delante un periodo con balance positivo al augurar unas ventas navideñas buenas, especialmente en algunas ramas, pero con la herida de un mes de enero en el que se van a desarrollar unas rebajas de invierno que en opinión de sus representantes nacen «muertas» debido al escaso atractivo que tienen ya para los consumidores.

Las presidentas de las dos patronales mallorquinas de este sector, Joana Manresa de Afedeco y Carolina Domingo de Pimeco, coinciden en que la previsión para la campaña de Navidad es buena, dado que la temporada turística ha sido positiva y con un altísimo índice de empleo, lo que implica que las familias tienen dinero en el bolsillo pese al recorte en su capacidad de consumo que está suponiendo el coste de la vivienda, especialmente en el caso del alquiler.

Pero además, Domingo añade que pese a ser temporada baja, zonas como Palma están mostrando una capacidad creciente para atraer a un turismo invernal con poder adquisitivo que también hace compras en los establecimientos locales.

«En Navidad todos somos más generosos», subraya Manresa, y en este aspecto apunta dos ramas de esta actividad que pueden verse especialmente beneficiadas.

Previsión por sectores

Una es la de juguetería, dado que aunque haya unos recursos económicos limitados por el factor de la vivienda antes señalado, los recortes en el gasto no suelen aplicarse en los regalos destinados a los niños, para los que se hace un esfuerzo especial.

Joana Manresa, presidenta de Afedeco / B. Ramón

La segunda es la de la alimentación, ya que el capítulo de las comidas y cenas navideñas es otro en el que se acepta hacer un desembolso adicional.

En el caso de la electrónica, se recuerda la solidez de la demanda de ordenadores y smartphones, por lo que se espera que el balance también sea positivo.

Como es tradicional, es el sector de la moda y complementos el que registra los mayores riesgos, dado que a la hora de hacer renuncias al gasto, estas suelen corresponder a los regalos que se hacen a los adultos, aunque se insiste en que las previsiones optimistas alcanzan al conjunto del sector.

Pesimismo para las rebajas

Por el contrario, las previsiones pesimistas oscurecen el panorama de cara a las rebajas que tradicionalmente se inician el 7 de enero (aunque algunas franquicias y tiendas las avanzan).

No se trata de un pronóstico arriesgado si se tienen en cuenta los malos resultados que esta campaña viene arrastrando durante las últimas ediciones, según se recuerda desde estas patronales.

La clave, según coinciden las presidentas de Afedeco y Pimeco, es que la liberalización aprobada hace años rompió la categoría de acontecimiento social que tenían estas campañas, con colas en la puerta de algunos establecimientos cuando se iniciaban.

Ahora, especialmente a través de las plataformas digitales y de la mano también de las grandes superficies, las promociones con precios reducidos se han convertido en una constante, lo que da una imagen de ‘rebajas permanentes’ en el sector y explica los intentos, todos fracasados, que desde algunas organizaciones empresariales se han hecho para volver a limitar esa posibilidad a dos periodos anuales.

Eso justifica también el temor de algunos comerciantes a la ‘travesía por el desierto’ que se afronta durante los meses de enero y febrero, hasta el inicio de una nueva temporada turística.