El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases

Eduardo Galindo, ingeniero mecánico mallorquín de treinta años, representa la nueva ola de profesionales que rompe con la estabilidad inercial en busca de un futuro digital. Dejó su puesto fijo en Amazon para sumergirse en 42 Barcelona, el campus de programación de Fundación Telefónica que está «cambiando radicalmente la forma de aprender y trabajar en tecnología».

Su caso no es único, pero es sintomático de una necesidad. «Estaba en mi puesto de trabajo un poco por estar, no estaba haciendo exactamente lo que quería», confiesa Galindo sobre su anterior sector. La pregunta clave llegó con la perspectiva: «Vi que no quería estar 35 años más trabajando exactamente en ese sector, entonces di un paso atrás y dejé el trabajo en el que estaba», relata a este diario.

Tras buscar opciones en Big Data y desarrollo de software, su padre le recomendó 42 Barcelona, un modelo pedagógico nacido en París. Tras un mes de prueba intensivo, al que denominan ‘Piscina’, supo que era su camino. «Sinceramente salí enamorado y dije, esto es lo que quiero, he aprendido una salvajada y entonces, bueno, aquí estoy», explica.

Aunque sin clases ni profesores, los alumnos han de realizar sus trabajos en el campus. / Fundación Telefónica

Sin profesores y 24 horas

Este campus, impulsado en colaboración con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, es totalmente gratuito, 24 horas al día, 365 días al año, y opera sin clases ni profesores. La clave, según sus responsables, reside en la interacción y la presencialidad, algo que va a contracorriente de la tendencia online.

«La pedagogía está basada en la presencialidad», afirma Ainhoa Zamora, directora del campus. «Lo real que sucede en 42 es que cuando vienes, al no tener ningún profesor ni ninguna clase, la pedagogía realmente está basada en que entre compañeros sean capaces de compartir las dudas».

El aprendizaje es entre pares, basado en proyectos comunes a los 55 campus repartidos por el mundo. Los estudiantes aprenden a base de «retos» que deben resolver colaborativamente. Las correcciones no las hace un docente, sino otros alumnos. «Tienes un tipo de corrección, que es el peer to peer, te corrigen tres compañeros, gente aleatoria», detalla Eduardo. «Además, el que la encuentra primero la solución es el que la comparte, generalmente se hacen grupitos de trabajo», detalla el estudiante palmesano.

El curso principal, conocido como el Common Core, no tiene una duración fija, sino que se adapta al ritmo de cada alumno, oscilando entre ocho meses y dos años. Eduardo, que se dedica en exclusiva a su formación, apunta a la vía rápida: «Si le dedicas tiempo como si fuese un trabajo normal, ocho horas diarias, en ocho meses te lo sacas», considera.

Ainhoa Zamora, directora del centro. / Fundación Telefónica

Autoliderazgo y empleabilidad

El modelo no solo enseña a programar, sino que desarrolla las tan demandadas power skills o soft skills. La frustración de pasar horas sin solución obliga al desarrollo personal. «Somos mucho más que un campus de programación», señala Zamora. «Se desarrollan competencialmente en el autoliderazgo, porque si nadie te dice que tienes clase a las 9 de la mañana, qué te hace a ti estar a las 9 de la mañana en 42, pues ese autoliderazgo es un aprendizaje», apunta.

Esta formación integral se traduce en resultados tangibles. El hito que marca la capacitación para el mercado laboral es la finalización del Common Core. Los datos globales de la red 42 indican una empleabilidad cercana al 100% para sus egresados. «La empleabilidad es casi total ahora mismo. Las empresas vienen y nos piden perfiles», confirma la directora, aunque matiza que el porcentaje activo varía en función de las graduaciones recientes.

El campus no funciona como una bolsa de empleo tradicional, pero la demanda de talento digital es tan alta que las compañías se dirigen directamente a 42 en busca de nuevos talentos. Además, la diversidad de perfiles es clave para el éxito. «Alrededor del 50% de nuestros estudiantes no vienen de haber hecho una carrera ingeniera o informática», explica Zamora. «La pedagogía está pensada para que cualquier persona, haya estudiado lo que haya estudiado, o haya hecho lo que haya hecho antes, pueda aprender a programar», enfatiza

Para acceder, los interesados deben superar unas pruebas online de memoria y lógica, lo que da acceso a la denominada ‘Piscina’ de 26 días, que sirve como doble proceso de selección: 42 decide si el aspirante tiene la capacidad, y el aspirante decide si encaja en este tipo de pedagogía.

El sistema está diseñado para que los alumnos, una vez superado el Common Core, puedan continuar sus estudios de especialización en cualquiera de los 55 campus existentes, ya sea en Sao Paulo, París o Málaga, sin apenas burocracia. Fundación Telefónica gestiona en España los campus de Madrid, Urduliz (País Vasco), Barcelona y Málaga y celebra su próxima convocatoria ( ‘Piscina') el 19 de enero.